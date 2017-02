"A Zaragoza iremos con el cuchillo entre los dientes"

Sorprendió que en toda la segunda parte del encuentro ante el Iberostar Tenerife ni Marc García ni Alfonso Sánchez saltasen a la pista. El jiennense fue sincero en Radio Marca Sevilla asegurando que esta campaña no acaba de encontrarse "cómodo al cien por cien dentro de la cancha". "Estoy trabajando mejor de lo que juego. Sé que las cosas me pueden salir mucho mejor. Me tengo que centrar más en defensa, que es lo que puedo controlar, y en ataque debo esperar que mis compañeros me den la oportunidad de sumar. En lo individual está siendo una temporada diferente a la anterior, porque no siento que tenga tanto protagonismo, pero tengo hambre y seguiré dándolo todo en lo que queda", señaló el protagonista.

El escolta, que prefiere no escudarse en los árbitros, porque "no puede justificarse con ellos las derrotas", indicó que el equipo irá "a Zaragoza con el cuchuillo entre los dientes", concientes de que "es un partido muy importante". "Mirando atrás, creo que era posible tener ya nueve o diez victorias, pero la realidad es que tenemos siete. Aun así, hay que ser positivos, porque hay muchos conjuntos detrás nuestra y ahora afrontamos encuentros decisivos. Hay que ser positivos porque estamos en una buena situación".