Todo o nada en Zaragoza

El tiempo se agota. Las oportunidades se acaban y, aunque esta jornada nada se podrá elevar aún a definitivo, puede que ciertas cosas queden claras. Y una de ellas es que al Betis Energía Plus, colista de la ACB, sólo le vale ganar en Zaragoza si quiere mantener sus posibilidades de salvación.

Ésa es la realidad, pese a que el club se agarra a la calculadora para mantener viva la ilusión más allá de este domingo. Pero el encuentro ante un rival directo como el Tecnyconta Zaragoza es la llave para un Betis que no puede fallar más, sobre todo teniendo en el horizonte la próxima semana a un Baskonia que parece hoy por hoy inabordable. "Ahora mismo pensamos sólo en que el siguiente encuentro es siempre el más importante. Nos enfrentamos a un rival directo en un encuentro que puede marcar el futuro. Ni ganando ni perdiendo sería definitivo, aunque no obviamos que es un choque clave que afrontamos como si fuese el último", manifestó el técnico hispalense, Javi Carrasco, que calificó de "cruel" la derrota frente al Gran Canaria del pasado domingo, "más allá de que fuera justa o injusta", aunque extrajo el lado positivo de aquel tropiezo: "Lo que se demostró es que el equipo no pierde la ilusión. Los jugadores dieron un paso adelante ante un oponente que pelea por el play off, se mostraron más duros y más solidarios. Eso nos refuerza, aunque cueste levantarse por el resultado, a mí el primero. Pero veo caras de que creen en lo que están haciendo y en luchar pase lo que pase", explicó el preparador bético, que tiene claro cuáles son las líneas maestras a seguir: "Tenemos que defender de forma inteligente, intensa y solidaria. Jugar como un equipo y con la cabeza fría, aunque en estos momentos sea complicado. El baloncesto es un deporte de equilibrio y es tan necesario estar bien en una canasta como en la otra".

Sobre el rival, Carrasco reconoce que es "algo más que Neal", aunque el escolta es un referente capaz de ganar partidos. "Se trata de una plantilla con mucho talento y que se ha reforzado. Neal es un anotador compulsivo, pero haríamos mal sólo en centrarnos en él. Ha hecho fichajes de calidad y cuenta con jugadores de experiencia en la liga como Bellas, Xavi Rey o Triguero, además de otras piezas importantes como Dragovic o De Jong. No tenemos un plan anti Neal, no creo en las fórmulas mágicas tácticas. Lo que debemos hacer es jugar atrás con solidez, intensidad e inteligencia", explicó.

Carrasco apuntó que Nikola Gacesa, última incorporación verdiblanca, se "está adaptando bien, pese a que lleva sólo unos pocos entrenamientos", mientras que aseguró centrarse en lo que puede controlar, algo en lo que no entra el arbitraje: "Prefiero no pensar mucho en eso. Desde el club se hace un trabajo para tener buena comunicación con la Liga y los colegiados y esperamos que sean justos", indicó al hilo de sus críticas por la última acción ante el Gran Canaria en la que reclamó falta sobre Booker.