Zidane ve "entendible" que Isco dude para renovar

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "es entendible" el mensaje de Isco Alarcón sobre su futuro en el club y agradeció el cambio de línea del colombiano James Rodríguez, quien, tras decir a la conclusión del Mundial de Clubes que podía marcharse, ahora quiere seguir.

Isco y James son dos estrellas que no llegan a ser indiscutibles en el Real Madrid de Zidane. El técnico francés cuenta con ellos, hace rotaciones para que se sientan importantes, pero entiende que en ocasiones puedan estar frustrados.

Lo demostró una vez más en sala de prensa, reiterando su gusto personal por Isco, el deseo de que siga en el club tras escuchar al jugador pedir un guiño a la directiva en las negociaciones de renovación o abrir la puerta a una salida.

"Claro que es entendible", respondió cuando cuestionado por las dudas de Isco. "Lo escucho y no hay ningún problema, pero pienso como él que le preguntáis y con respeto contesta, pero está metido muy bien en lo que está haciendo ahora", añadió.

"Es muy bueno. Se sabe lo que pienso de Isco. Está en la rotación, pero un jugador juega 25 partidos, le quitas y nunca le va a gustar. Eso siempre va a pasar porque quiere siempre jugar, pero teniendo a 24 jugadores muy buenos y partidos cada tres días, me interesa tener a todos enchufados y es lo que está pasando hasta ahora. Lo que quiero es hacerlo hasta el final de temporada", agregó explicando su mentalidad.

Pese a que Zidane no pueda dar a Isco la continuidad que desea, reiteró su plena confianza en el malagueño. "Sabe que cuento con él y que me gusta como jugador. Luego el tema es que tengo 24 jugadores muy buenos y es complicado, pero los jugadores lo saben y cuando los cambias no significa nada, no es porque no juegue bien o no me guste. Para mí son todos importantes, creo en mi plantilla, en los 24, y así va a ser hasta el final. Es una parte importante la rotación, no la voy a cambiar".

Para el técnico francés su plantilla debe dejar de lado temas individuales y pensar en el colectivo. Lo deportivo debe estar por encima en un momento clave de la temporada.

"Lo que estamos haciendo ahora me anima y a los jugadores igual, no podemos hablar de lo que va a pasar en julio, ni lo puedo decir y creo que ellos no piensan en ello, solo en la competición y lo que podemos hacer en el campo. Luego veremos lo que va a pasar este verano pero no es lo más importante", manifestó.

Quien ha cambiado de opinión es James, que ha pasado de asegurar que meditaba una salida en Navidad a mostrar su felicidad en el club tras el partido ante el Nápoles y su deseo de continuar la próxima temporada.

"Claro que lo valoro", respondió Zidane preguntado por James. "Además de lo que está haciendo en el campo cuando juega porque lo está haciendo bien. No solo el día que marcó contra el Sevilla, el otro día (Nápoles), jugó muy bien y puede hacer jugar bien a los demás. Estoy contento con él y con que dijese que quería quedarse ahora y no marcharse".