Zidane: " Es una final especial"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que sea un pionero por la gestión que ha realizado de su plantilla esta temporada con rotaciones masivas y el buen rendimiento de gran parte de sus jugadores, y lo que admitió es que tiene "el ADN" madridista con valores que inculca a sus pupilos.

"Tengo el AND del Real Madrid seguro porque esta es mi casa, toda la gente desde que llegué en 2001 siempre ha sido muy cariñosa conmigo y yo siempre los valores del Madrid los he defendido. Al final estoy viviendo con el club una cosa espectacular como jugador y como entrenador. Pase lo que pase, siempre voy a ser aficionado del equipo durante toda mi vida porque es el equipo de mi vida", aseguró.

"Los valores para mí son sobre todo la entrega y hacer todo lo posible para ganar. En sus 115 años, el club ha sido elegido mejor club del siglo pasado gracias a esos valores. Hay que dar todo lo que tienes, puedes jugar bien o mal, pero lo importante es correr y luchar hasta el último minuto. Me lo enseñó el Real Madrid y nuestro nuestro capitán representa muy bien estos valores y es una persona muy noble, lo que vale más todavía".

Zidane huyó de los elogios que está recibiendo como entrenador tras la conquista de la Liga y su gestión de la plantilla. "No creo que sea un pionero, es una filosofía que quería hacer teniendo esta plantilla porque con otra a lo mejor hubiera hecho otra cosa, pero he hecho lo que tenía en mi cabeza con estos jugadores y puedo estar contento. En el fútbol estás arriba y rápido abajo. Soy positivo, doy la dirección al equipo y los jugadores son los que lo hacen fenomenal".

Admitió Zidane que aún siente "algo especial" por la conquista de la Liga, sin pensar en si ya ha hecho historia ni en su futuro en el Real Madrid. "No sé si puedo hablar de dejar huella, no lo tengo en mi cabeza, disfruto de este momento porque sé que algún día se va a acabar. Estoy a tope con mi trabajo, con lo que hago, a punto de conseguir algo extraordinario pero no pienso en dejar una huella en la historia, solo en el trabajo duro que hace este equipo"

"Tengo un año más de contrato pero no significa nada. Quiero estar en el Real Madrid pero depende de lo que haces en el campo. Estoy contento y el club creo que también con lo que estamos haciendo. Me interesa solo eso, el futuro es el sábado y nada más", agregó.

No quiso hablar sobre una opción de futuro y la posibilidad de entrenar al Juventus, equipo en el que triunfó como futbolista. "Solo pienso en lo que estoy haciendo en el Real Madrid. Jugué cinco años en la Juve y tengo recuerdos muy buenos de esa época. Es una final especial".