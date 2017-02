Zozulya, de vuelta a Sevilla

El futbolista del BetisRoman Zozulyaregresará a Sevilla en las próximas horas, después de la tensa situación que ha vivido esta mañana en su primer entrenamiento en el Rayo Vallecano, con el rechazo del sector más radical del cuadro madrileño. Así lo ha confirmado el director deportivo verdiblanco, Miguel Torrecilla, en los medios oficiales de la entidad de Heliópolis: "Hemos recibido ahora mismo la noticia de que está teniendo problemas con grupos radicales. Hemos hecho primero hablar con el Rayo y lo que hemos acordado en protección a la persona y a un jugador nuestro es que regrese a Sevilla. Después, los clubes y departamentos jurídicos analizarán el proceso e informaremos más adelante como acaba esta situación. Federativamente el futbolista es jugador del Rayo para los próximos seis meses. Vamos a esperar que trabaje nuestro departamento jurídico y nos dirijan cómo actuar. Nos debemos a esa protección de Roman Zozulya. He podio hablar con Marcos Álvarez y el jugador está muy afectado. No se esperaba que esto pudiera pasar. Ayer, el jugador dedicó un texto para la afición de allí, pero esto no llega a determinados sectores. Primero, vamos a recibir al jugador aquí de regreso y después nuestros servicios jurídicos nos dirán y por qué camino continuar".

Además, Torrecilla ha indicado que tampoco podría marcharse a otro mercado de fichajes que esté abierto en estos momentos: "Aquí no puede jugar. Está inscrito y federativamente pertenece al Rayo. Es una decisión de derecho federativo simple y tampoco puede ser inscrito en mercados abiertos porque él cuando empieza la temporada 16-17 se incorpora el 26 y 27 de julio y vine de estar inscrito en la 16-17 con el Dnipro y cubre el cupo de inscripciones que permite la legislación. No puede ser inscrito en otro club".