Los accionistas del Joventut votan 'no' a la liquidación

El 99,97% de los accionistas presentes en la junta de accionistas del Joventut, en la que se ponía sobre la mesa la posibilidad de disolver la entidad, votaron no a la liquidación de la sociedad anónima tras la exposición realizada por el presidente, Juan Antonio Morales, si bien se presentó sólo algo más del 33,8% del capital social.

"Esta junta no era fácil de convocar y se planteó como una moción de confianza al consejo. La decisión es no liquidar la sociedad, pero siguiendo con la línea de responsabilidad advertimos que la falta de liquidez continúa y si no se desbloquean los ingresos esperados y entendemos que la situación es inviable tendremos que presentar la dimisión. Somos optimistas en que las gestiones lleguen pronto a buen puerto", explicaba Morales, quien detalló que se deben dos mensualidades a todos los trabajadores del club, incluidos los jugadores de la primera plantilla.

El presidente también advirtió que hay tres grupos inversores interesados en quedarse en propiedad con la entidad. "En el marco de las conversaciones se han establecido líneas rojas: la apuesta por la cantera y la permanencia club en Badalona", afirmó Morales, que debe desbloquear el cobro de una subvención del Ayuntamiento con un aval del 120% de los 468.750 euros que ha recibido esta semana del consistorio.