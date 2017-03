"Todos estamos ahora más aliviados"

La victoria ante el Fuenlabrada ha permitido a muchos respirar. No sólo a los aficionados, sino también a los propios jugadores, ya que, como reconoció Alfonso Sánchez, "no es plato de buen gusto convivir cada día con la derrota durante siete jornadas seguidas". "Después de este triunfo todos estamos más aliviados", exclamó el jiennense en Radio Marca Sevilla. "Hemos tomado oxígeno y ahora con energías nuevas para afrontar un calendario exigente".

Para el escolta la unión del grupo en estos momentos complicados ha sido fundamental. "En el vestuario somos todos uno. Equipo técnico y jugadores. Todos estamos unidos por el mismo objetivo", apuntó el jugador verdiblanco, que apunta a un margen de mejora que espera sea visible en este tramo final de liga: "Aún no se ha visto al mejor Betis".

Alfonso Sánchez, en cualquier caso, confía en el Betis y pidió paciencia. "Ni ganando somos los mejores ni perdiendo los peores. Hay que tener un punto paciencia, porque en las derrotas todo se lleva al extremo y los bases ya no sirven, los pívots no suman, Alfonso no mete ni una... En cambio vencemos al Madrid de suerte, al Unicaja porque está pensando en la Eurocup...", señaló el protagonista, quien añadió: "No nos sentimos cómodos mirando de reojo la parte baja de la clasificación. Desgraciadamente somos el único equipo que cayó las dos veces ante el colista, perdimos partidos en casa que debimos ganar, se nos escapó el de Zaragoza... Teníamos en mente dos, tres o cuatro victorias apuntadas en nuestro calendario ficticio que se perdieron. Esta racha negativa afectó mucho al equipo, por lo que todos respiramos por fin con este triunfo". Y ahora el Joventut: "Si hacemos las cosas bien y ganamos, todo se verá de un modo muy distinto", admitió el jugador, que destacó la aportación de uno de los nuevos: "Kane es un competidor nato. Odia perder y nos ha metido una inyección de mala leche que nos hacía falta".