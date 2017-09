"Hay que ser una amenaza desde el primer pase"

La derrota ante Unicaja el sábado en la XX Copa de Andalucía no mancha las buenas señas que dejó el Betis Energía Plus en el que supuso el primer duelo de la pretemporada. Un equipo agresivo, al que no le tiembla la mano al lanzar y, sobre todo, que corre a buscar la canasta rival.

"Quiero que mis jugadores, cuando reciben la pelota, siempre sean una amenaza, que en el primer pase tengamos una opción de tirar a canasta", comenta Alejandro Martínez, técnico verdiblanco. "Quizás esa opción de buen tiro que te aparece en el primer segundo no se te repite más adelante. Nos acusarán en algún momento de lanzar tiros precipitados, pero no es así", comentó.

Sobre la velocidad en el juego, el barcelonés entiende que es una de las señas de su estilo. "A mí me gusta jugar rápido, correr, que mis jugadores se lo pasen bien, como el público que nos viene a ver. Ese estilo tiene unos daños colaterales, que a veces no te salen las cosas y... Pero con el perfil de jugadores que tenemos y con los que pretendemos, este estilo puede ser una buena opción", explicó .

Entre los hombres que conforman el plantel destaca una característica, tal y como quedó demostrado en el encuentro ante Unicaja: la polivalencia. "Hay varios artículos, de entrenadores reconocidos, que no hablan de cinco posiciones sobre el parqué; hablan de doce, trece, catorce e incluso quince", explicó. "Desde mi punto de vista, la tendencia pasa por un base, tres aleros y un pívot. Ese tercer alero debe ser grande, para ayudar en el rebote, aunque debe tener otras características, como ser capaz de abrir el balón a las esquinas o defender a jugadores de sus mismas características", sostuvo el catalán, que entiende que los refuerzos deben ser así: "El baloncesto se mueve en esas situaciones y hay que fichar jugadores así, que nos ayuden a sumar victorias".

Hasta el momento, nueve han sido los fichajes que han llegado a San Pablo, aunque sólo siete han hecho su debut con la camiseta verdiblanca -faltan Anosike, que llega el miércoles, y Nelson, que está en el Eurobásket- y todavía faltan dos más por llegar. "¿Cuándo será? Cuando sea. No vamos a fichar por la presión", explicó el técnico, que se marca un plazo para ver a su equipo a tope: la primera jornada. "La temporada pasada, el CB Tenerife no ganó ningún partido de pretemporada y a Txus Vidaorreta le cayeron muchos palos. Al final, el equipo sabemos cómo terminó", añadió.

Quizás, la voz más autorizada para compartir y extender la idea del técnico barcelonés sea Alfonso Sánchez, el único jugador que continúa de la pasada temporada y que conoce muy bien a Alejandro Martínez, no sólo del fin del pasado curso, también de las categorías inferiores de la selección española, en las que coincidieron.

"Su filosofía es correr. Los entrenamientos con Alejandro es lo que hemos visto: correr mucho. Si tenemos un tiro en los primeros segundos, hay que ser valientes. A él le gustan los jugadores valientes y agresivos, que toman riesgos y tienen confianzas. Y luego, tenemos que defender duro. Ahí tenemos que tratar de ser como pegamento", explicó el escolta, que afronta su tercera campaña en Sevilla.

"Salimos a pasarlo bien, a correr y con la idea de que nadie nos tiene que ganar en sacrificio y ganas. Es evidente que nos quedan muchas cosas por pulir, pero con el paso del tiempo trataremos de ser un bloque más competitivo", comentó.

Pese a todo, Alfonso Sánchez está satisfecho. "Somos todos buenos y hay buen ambiente", comenta. "Los que jugamos en Morón sólo hicimos dos entrenamientos todos juntos y apenas hemos jugado dos 5 contra 5. Falta el trabajo de pretemporada. La próxima semana subiremos el ritmo de los entrenamientos", explicó Sánchez, que apunta a ser uno de los capitanes.