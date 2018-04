El aro, a cal y canto

En la circunstancia que atraviesa el Betis Energía Plus, de regreso a la última plaza de la clasificación y a falta solamente de seis jornadas para el final de la Liga Endesa, los rectores del club han considerado conveniente tomar una decisión drástica que pueda agitar a la plantilla para afrontar el tramo final de la competición. A rey muerto, rey puesto. El relevo del destituido Óscar Quintana por Javier Carrasco en la dirección de la plantilla ha de tomarse como una medida de urgencia que busca a la desesperada una salvación que está a una victoria de distancia.

La llegada de Carrasco, un veterano trabajador del club, no debe suponer naturalmente un cambio capital en el funcionamiento de un equipo que, desde la primera jornada, padece las mismas deficiencias: la defensa, el rebote y una cierta tendencia al individualismo más furibundo. Como la profesionalidad y el compromiso son cuestiones asumidas, la victoria ante el Gran Canaria pasará por la capacidad que tengan los jugadores de verdiblanco de infundir respeto de una vez por todas en su aro, de sellar su canasta a cal y canto. La intensidad defensiva que los interiores sean capaces de ofrecer -Anosike, Golubovic, Kelly e incluso Schilb- será fundamental para que la balanza termine inclinándose del lado local.

Como estímulo para la escuadra bética bien podría servir el recuerdo del triunfo bético en el Gran Canaria Arena de la primera vuelta, una victoria que supuso la tercera consecutiva de una racha de cuatro que siguió a los malhadados diez partidos perdidos con los que el equipo comenzó la campaña. En aquella ocasión, en el choque de la decimotercera jornada, Kelly logró su mejor actuación del ejercicio (29 puntos de valoración). El ala-pívot estadounidense, sostén en ataque en la primera parte del campeonato, ha ido apagándose y de su concurso va a seguir dependiendo que el Betis Energía Plus no acabe en la LEB Oro al término de las 34 jornadas.

No obstante, la empresa de la victoria no es nada fácil. En la zona opuesta del parqué de San Pablo se presenta un Herbalife Gran Canaria que no viene ni mucho menos de paseo. Los hombres de Luis Casimiro, un viejo conocido en Kansas City, tienen en su poder seguir poniendo de su parte para amarrar la clasificación para el play off. Habrá que atender su potencial interior -son claves las aportaciones de Balvin, otro más que conocido en Sevilla, y Pasecniks-, y la pólvora de sus exteriores -destaca el gran momento por el que atraviesa DJ Seeley, así como la reaparición de Eriksson después de un mes y medio de lesión o la personalidad del ex cajista Radicevic-.

Aunque con menos fiabilidad que la temporada pasada, la plantilla grancanaria se revela larga y de una excelsa potencia. La única receta para superar a todo un campeón de a Supercopa de España la pasada campaña será, pues, jugar con más intensidad, controlar el rebote, moverse con astucia sobre la pista y disputar el choque con los nuevos bríos que haya sabido insuflar a sus jugadores Carrasco. La llave del triunfo se situará una vez en el aro bético, que tendrá que sellarse a cal y canto. De esa suerte dependerá dar un paso hacia arriba o seguir cayéndose por el abismo.