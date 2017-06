Un asalto que vale mucho

El Écija afronta la ida de la segunda eliminatoria de los play off de ascenso recibiendo al UD San Fernando canario cargado de ilusión, pero con la cabeza fría. Y es que mantener la tranquilidad en este envite, en el que será clave no encajar ningún gol, será decisivo en un duelo de 180 minutos (si no hay prórroga, como ante el Durango), que se decidirá en una semana en Gran Canaria en un campo de césped artificial.

Pero en el Municipal de San Pablo los pupilos de Juan Carlos Gómez quieren poner las bases para intentar el asalto a la Segunda B. Lo harán sin Juanito, que deberá cumplir sanción, pero el técnico podrá contar con Alberto Castro, que ha trabajado esta semana con el grupo a pesar de sus problemas en un tobillo.

Las opciones de los astigitanos pasan por tener la paciencia suficiente para que su juego combinativo y velocidad surta efecto ante un rival que destaca a balón parado y se hace fuerte atrás a domicilio, aunque esta tarde no podrá contar con el central Israel, expulsado el pasado fin de semana en el triunfo de su equipo por 3-0 ante el Tuilla asturiano, al que también derrotó por 1-2 en la ida haciendo mucho daño a la contra.

Écija:Fermín; Núñez, Curro, Adri Crespo; Manu Reina, David Castro, Marrufo, Carmona, Moyita; Alberto castro y Juan Delgado.

UD San Fernando:Santi Hidalgo; Andrés, Eslava, Maykel, Pedro; Amado, Godoy, Antonio; Karim, Jefté y Aday.

Árbitro:Marchante Flores (castellano-manchego).

Estadio:San Pablo (18:30).