Un ascenso meteórico hacia el podio

Siguiendo una recomendación médica, la misma que han seguido otros muchos niños cuando oyen por primera vez la palabra escoliósis, Laura Díaz empezó a nadar. O más bien volvió a hacerlo, porque saber ya sabía, y bastante bien. Pero en sus primeras brazadas le faltó encontrar la motivación necesaria para seguir. Por eso en cierto modo agradece a su curvatura de columna que la zambullera de nuevo en la piscina.

"Aprendí a nadar muy pequeña, pero luego dejé de ir a los cursillos porque no me terminaba de gustar. Hasta que con 11 años el médico le dijo a mi madre que sería bueno que nadase, y ella me convenció para intentarlo de nuevo", cuenta la joven, de 17 años y natural de Alcalá de Guadaíra.

La progresión de Laura fue espectacular. A diferencia de otros compañeros, ella no tenía que aprender la técnica, sino pulirla para nadar cada vez más rápido. "Por eso en menos de un año ya estaba entrenando con los mayores", apunta. De compartir la piscina del Club Natación Alcalá con los veteranos a probar fortuna en un Campeonato de Andalucía apenas mediaron unos meses.

"En mi primera participación ya conseguí la mínima para el Campeonato de España de verano. Aquella época la viví casi sin darme cuenta. Yo pensaba que lo normal era avanzar tanto tan rápido, pero con los años me di cuenta de que no", añade.

Lejos de estancarse, Laura siguió demostrando su valía en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza. En su debut en un certamen nacional concluyó séptima, una posición que ni ella ni su familia esperaban. Un tanto de lo mismo sucedió el verano siguiente, cuando la sevillana no sólo mejoró notablemente su rendimiento, sino que se colgó una medalla de bronce.

El culmen de su carrera se produjo en julio de 2016, cuando una emocionada Laura quedó tercera, en categoría júnior, de los 100 metros del Campeonato de España, y primera en los 200. "Cuando me vi en lo más alto del podio no me lo podía creer. Era un sueño hecho realidad. Y no sólo porque conseguí colgarme un oro, sino porque en esa cita competí con otras nadadoras que ya habían estado en un Mundial o en unos Juegos, como Jessica Vall. Eso hizo que sintiera mucha alegría, pero también presión por hacerlo lo mejor posible", explica.

En la recta final de su curso de 2º de Bachillerato, con los temidos exámenes de Selectividad a la vuelta de la esquina y el sueño de conseguir entrar en la Facultad de Medicina, Laura aún tiene tiempo para entrenar duro de cara al próximo Campeonato de España. "No veo el momento de cerrar los libros y dedicarme sólo a nadar", reconoce.

Pese al estrés y la presión que estos días se ciernen sobre sus hombros, ella afirma estar segura de sus posibilidades, en buena medida porque la natación no sólo la ha ayudado a crecer en el agua, sino también como persona: "Ser deportista me ha hecho un persona más responsable y organizada. El tiempo que tengo para estudiar a veces es muy justo, así que lo aprovecho al máximo. Llevo nadando tanto tiempo que ya no me imagino mi vida sin esta rutina. Y funciono mejor así, porque las tardes que no voy a entrenar tengo comprobado que me distraigo más y me cunde menos".

Aunque ya no se zambulla en la piscina con la inocencia de aquella niña de 11 años que volvía a colocarse el gorro y las gafas por prescripción médica, Laura Díaz sigue disfrutando muchísimo de su deporte. Con menos diversión, sin duda, y mucha más exigencia, algo que no le supone ningún problema: "Habrá gente que piense que me pierdo muchas cosas por ser nadadora, pero yo sé que es mucho más lo que me ha dado que lo que me puede quitar mi deporte. Además, soy una persona muy competitiva y me encanta asumir nuevos retos, por eso disfruto tanto nadando".