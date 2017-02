El azar como adversario

Hay días en que los deportistas pronuncian sentencias aplicables incluso a la vida diaria. Una de ellas se refiere a algo que ha experimentado todo hijo de vecino: si los elementos, el azar o la incertidumbre son los que determinan un revés, la frustración no merece ni la pena. A eso se refiere Tabak, por citar un ejemplo que viene al caso, cuando dice no querer pensar demasiado en el Zaragoza, rival hoy del Betis Energía Plus, y preferir centrarse en lo que su equipo debe llevar a cabo para reducir los azares y los caprichos que somenten los 40 minutos de un partido. Que cada jugador ejecute según lo planeado, que las ganas no falten y, luego, que lleguen los azares que lleguen.

No es el técnico del Betis, Zan Tabak -no lo puede ser ningún entrenador-, de prestarse a comentar cuáles son los planes de ejecución ensayados durante la semana. Contra el Tecnyconta Zaragoza, un equipo en varios aspectos semejante al bético, las directrices han debido ser claras en un aspecto concreto, aunque estén también los relacionados con la mencionada reducción de la incertidumbre, naturalmente.

Así, será incierto cómo responden dos equipos que llegan de sendas rachas perdedoras (tres derrotas la escuadra bética y cinco de seis la zaragozana), cómo se toman los de Andreu Casadevall que en la capital aragonesa hayan calificado el choque como "primera final de la temporada" o cómo se desenvuelve cada jugador con su personal estado mental y físico.

Tampoco está en la mano de los entrenadores evitar las circunstancias derivadas de lesiones o de bajas en general. En el equipo que defiende como fortín el Príncipe Felipe -cinco de sus seis triunfos totales los logró en casa-, las bajas son el escolta Stephen Holt, recién cortado, y el primer pívot, Henk Norel, convaleciente de un esguince en el tobillo desde hace dos semanas. En el Betis tampoco viajan Juanjo Triguero y Trent Lockett, por los fuertes golpes sufridos ante el Tenerife, dos elementos de fuste para un Tabak que no cuenta precisamente con una plantilla numerosa.

Particularmente importante es la más que probable ausencia de Norel en el equipo zaragozano. Y no sólo son los números que avala el cinco holandés (10 puntos, seis rebotes y 13 de valoración de media por partido) sino la escasa confianza que desprende en Zaragoza su sustituto, Philip Kraljevic, cuya media de minutos por partido apenas llega a la decena.

Ante tal situación, la insistencia de Mahalbasic, sobre todo en la zona rival, ha de convertirse hoy en una singular tortura malaya para el Zaragoza. Y el pívot bético, quizá excepto frente a Shermadini, ha demostrado que sabe ganarle la partida individual a sus pares. De la correcta ejecución de un plan que facilite el juego interior dependerá que los béticos sumen la octava victoria.

No pueden olvidarse tampoco las características del Caja, cuyos guarismos en defensa -el segundo equipo que más puntos encaja- y en ataque -el tercero que menos anota- siguen evidenciando un buen expositor de limitaciones. Se trata de un azar más que el grupo de Tabak ha paliado con carácter: lo hizo con el Madrid, pero no ante el Manresa; lo bordó contra Unicaja y se cayó en Andorra: puro ejemplo de la irregularidad.

Y el Zaragoza es de cuidado: casi tiene a un quinteto con valoraciones por partido que sobrepasan sensiblemente la decena: Gecevicius (12,7), Benzing (11,8), Fotu (14,1), Jelovac (14,1) o el ausente Norel (12,9). Este caudal requerirá en los béticos una atención en múltiples frentes.

La exigencia física del choque será extraordinaria. En ese apartado salen perdiendo los de Tabak sin Triguero y, sobre todo, sin Lockett. Y no escatimará nada el Zaragoza, que se sabe a un triunfo de diferencia del Betis.

Tampoco será menos por parte de lo de Tabak, cuyo afán, más que de sumar partidos ganados, se centra en volver a jugar bien, intentar mantener lo realizado ante el Tenerife, aunque el azar dictara finalmente derrota, y dar continuidad a la tensión competitiva y, luego, que lleguen los detalles y los caprichos que hagan falta. Pero si es ganando mejor.