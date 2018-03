Las bajas, otro nuevo problema ante el Zaragoza

El encuentro ante el Zaragoza no llega en el mejor momento para el Sevilla Atlético. Cierto es que las opciones de permanencia son escasas a estas alturas de competición, pero por orgullo y carácter, el filial intentará competir en cada una de los partidos pese a estar desahuciados. Qué menos.

Diez son las jornadas que acumula el equipo entrenado por Luis García Tevenet sin siquiera puntuar. Las mismas que se llevan disputadas de la segunda vuelta. La última de estas derrotas se produjo el pasado fin de semana ante el Albacete en un nuevo partido marcado por algunas decisiones arbitrales difíciles de digerir.

Si preparar un encuentro en esta dinámica negativa siempre es complicado, a esto se le debe sumar la importante nómina de ausencias con las que el preparador sevillista ha tenido que preparar el partido. Diez son las bajas que han minado el trabajo de Tevenet durante esta semana.

Ocho de ellas, por el conocido como Virus FIFA: Aburjania (con la selección absoluta de Georgia), Ondoa (con la absoluta de Camerún), Boutobba (Francia sub 21), Juan Soriano y Carlos Fernández (selección española sub 21), Pozo y Berrocal (selección sub 19) y Lara (selección juvenil). A estos, además, se le suman Konyk, expulsado el pasado fin de semana, y Chacartegui, lesionado.

Demasiadas complicaciones para un equipo tocado que se mide a un histórico como el Zaragoza, sexto clasificado y que tiene el objetivo de los play off de ascenso como principal objetivo esta temporada. Sus últimas cinco victorias consecutivas como local invitan a pensar que La Romareda no será un territorio sencillo de expoliar. Al menos, y pese a las numerosas complicaciones, que sí se compita allí.