No tuvo pelos en la lengua el entrenador del Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, en su primera entrevista en un medio de comunicación. Fue en los micrófonos de Radio Marca Sevilla donde el técnico verdiblanco se explayó sobre la idea que tiene del equipo que quiere y de cómo afrontar la salvación de un equipo que acaba de entrar en descenso.

"Aquí quien baje los brazos se irá a su casa. No voy a estar aguantando a nadie que no esté conmigo, con el equipo y con la ciudad. Quien no quiera estar que no esté y nos hacemos un favor mutuo, pero quien esté que esté, tiene que estar conmigo a muerte. Y si le digo que se tire de cabeza, que se tire de cabeza. Quien no acepte las reglas, no me vale y no lo quiero, pero no lo quiero en el vestuario ni en la ciudad. Quien esté en el campo tiene que dar la vida, todo lo que pueda y un poco más", expresó Martínez, quien, pese al poco tiempo del que dispone, espera transmitir sus valores de baloncesto al Betis. "Alegría y positivismo. Es también lo que le pido a la afición, que apoyen hasta que termine la Liga y que luego critiquen. Conozco que esta afición empuja. Que el jugador note ese apoyo. Animar cuando se falle, que aplauda a los cambios, que nos lleve en volandas", alentó.

Martínez dedicó elogios al Valencia, rival del Betis el sábado, cuyo entrenador, Pedro Martínez, es curiosamente su "mejor amigo en el mundo profesional". "Lo tienen claro en defensa y en ataque. Son regulares, sin picos ni valles, y tienen una plantilla muy larga. Estaban algo depresivos por el palo de la Eurocup, pero ahora van a por la cabeza de la ACB".