Una bala, dos pájaros

Al Betis Energía Plus le quedan dos balas, como definió ayer su entrenador, Alejandro Martínez. Se trata de dos proyectiles de reserva que afrontan la nada fácil diana de matar dos pájaros con un mismo tiro, cuatro en total, contando las dos jornadas restantes. El desplome del equipo bético en este último tramo de la temporada ha dispuesto que la permanencia deportiva dependa de los demás, es decir, de los errores del Tecnyconta Zaragoza. La primera de las balas, la de esta tarde, debe alcanzar al Andorra y desviarse luego a la localidad barcelonesa de Manresa para que colisione en las filas zaragocistas. Pero no basta ese milagro. Para que los verdiblancos se mantengan, la última bala del domingo debería encharcar otras dos canchas, en Málaga (última visita del Betis) y en Zaragoza (que juega para terminar contra el Estudiantes).

Nadie está libre de beneficiarse de un milagro. Que le pregunten si no al santoral de los almanaques o a la altura celestial a la que han llegado ciertos directivos en ciertos clubes de baloncesto. El problema del conjunto cajista es que ni el calendario ha sido benévolo. A estas alturas de la temporada llega a San Pablo un equipo como el Andorra que está jugándose nada menos que la clasificación para el play off por el título. Una victoria les vale. El último rival que visite Sevilla no sólo morderá sino que, como demostró en el encuentro de la primera vuelta cuando se batía por jugar la Copa del Rey, sí tiene los mimbres para ganar finales. En ese caso, figuras como las de Shermadini -elegido mejor jugador en la jornada precedente-, Antetokounmpo -quien completó su mejor partido contra el equipo bético- o Jelinek -cuyo promedio encestador no baja de la decena por partido- pueden hacerle un roto a cualquiera. Que estén donde están lo dice todo. Eso sí, recalarán a San Pablo con las bajas del ex cajista Beka Burjanadze y de Nacho Martín, ambos por lesión.

¿Y el Betis? ¿Cómo afrontará el Betis su enésima final de la temporada? Los ánimos en el plantel no están precisamente para unas castañuelas, cosa que se comprende después de haber ganado sólo un partido en las últimas 15 jornadas, toda una Liga. Además, tal como admitió Alejandro Martínez, el equipo bético ha perdido el factor sorpresa que supuso la imposición de nuevas tácticas en sus dos primeros choques en el banquillo sevillano. A decir del técnico, debe confiarse en que aumente el acierto y en que el azar de los detalles caiga cara y no cruz. Con Nachbar en el dique seco hasta el final de la temporada, se tratará de que gente con más confianza como Lockett o el mismo Milosevic, crecido en el apartado de los tiros tras la ausencia de Nachbar, dirijan atinadamente sus lanzamientos o que gente más sentida como Alfonso Sánchez, Juanjo Triguero o el propio Niko Radicevic vacíen productivamente su enfado en la cancha.

Otra incógnita será cómo recibirá la afición a su equipo en su posible última jornada casera en la élite nacional y, sobre todo, cómo lo despedirá tras conocer si el descenso se ha consumado. Dianas habrá donde apuntar.