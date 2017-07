ACB o LEB Oro, hoy el Betis sabrá su futuro

Después de mucho tiempo deshojando la margarita, el Betis Energía Plus conocerá hoy si su destino está ligado un año más a la ACB, siendo invitado a la competición pese al descenso, o se convierte, a priori, en uno de los rivales a batir en la LEB Oro. Desde las 11 la asamblea de la ACB, de carácter ordinario y extraordinario, tratará temas, entre ellos la propuesta de admisión de los nuevos socios (Gipuzkoa y Miraflores) y se votará las modificaciones en estatutos, reglamento y normas de competición propuestas, entre ellas la vuelta a una liga de 18 equipos, después de que la anterior campaña se quedaran en 17 por la renuncia del cuadro donostiarra.

Una competición con 18 conjuntos le daría la plaza vacante al Betis, según los estatutos de la competición, pero esta posibilidad parece improbable porque es una idea que choca de frente con los intereses de los conjuntos de Euroliga. Haría falta el voto a favor de 3/4 partes de los socios y 12 clubes están de acuerdo en subir a 18 participantes de nuevo. Todos menos el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia, el Unicaja y el Valencia, para los que 17 es una cifra más cercana a16, su deseo, que esos hipotéticos 18. Como hacen falta 13 votos favorables para que la propuesta sea aprobada, todo hace indicar, si no hay giros de última hora, que no habrá cambios y que, por tanto, el Betis jugará en la LEB Oro la próxima temporada.

12 clubes apuestan por una ACB de 18, pero haría falta el voto de un equipo de Euroliga

Curiosamente (o no) estos cinco conjuntos también se pronunciaron en contra del verano pasado de poner sólo un descenso tras la renuncia del Gipuzkoa. La hoja de ruta camino de una liga de 16, en contra de lo que opina por ejemplo la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), la iniciaron entonces. En cualquier caso los clubes deberán debatir el sistema de competición a aplicar, ya que la comisión negociadora alcanzó en su día un principio de acuerdo con Federación Española (FEB) y Consejo Superior de Deportes (CSD) respecto a una reducción de la competición a 16 clubes en 2019 y el modelo de ascensos y descensos en las próximas campañas, pero el texto no obtuvo el respaldo necesario de los clubes en la Asamblea General y no fue aprobado.

Quedarán, sin embargo, muchos flecos sueltos: cómo se va a pagar a los descendidos (Manresa y Betis) el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos; la compensación económica de los 'pequeños', ya que los de Euroliga deberán reducir sus beneficios por televisión; y en qué quedará la denuncia anunciada del Betis contra ACB, ya preparada y lista para meter en los juzgados.