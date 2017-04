Alejandro Martínez llega a Sevilla y coge las riendas del equipo

El técnico Alejandro Martínez, quien sustituye al croata Zan Tabak como entrenador del Real Betis Energía Plus, llegó este martes a Sevilla para ponerse al mando de la plantilla, que ya prepara la cita del próximo sábado en la cancha del Real Madrid, en la vigésima novena jornada de la Liga Endesa.

El técnico barcelonés afincado en Tenerife fue recibido en la estación de tren de Santa Justa por el director deportivo del club hispalense, el ex jugador Berni Rodríguez.

Alejandro Martínez, quien ha firmado un contrato hasta la conclusión de la presente temporada, llega al Betis Energía Plus procedente de México, donde ha entrenado esta misma temporada a los Soles de Mexicali, con el que logró el subcampeonato de liga.

El nuevo entrenador del equipo andaluz, quien será presentado el miércoles ante los periodistas en las oficinas del club, se hace cargo de una formación que es antepenúltima en la clasificación de la Liga Endesa con 8 triunfos y 18 derrotas a falta de seis jornadas para que concluya la fase regular.

Zan Tabak, por su parte, ha querido despedirse por medio de un comunico distribuido por el propio club en el que agradece "el trato recibido por el Real Betis Energía Plus". "Finaliza mi segunda etapa en el club de baloncesto de Sevilla. Quiero agradecer el trato recibido por el Real Betis Energía Plus, una institución a la que tengo mucho respeto y cariño, y que me ha permitido disfrutar de una experiencia importante en mi carrera como entrenador", señala Tabak en su escrito.