Alejandro Martínez es el elegido

Los ofrecimientos que han llegado al Betis Energía Plus son muchos. No ahora, sino desde que Zan Tabak estaba en la picota por los malos resultados, pero en el conjunto sevillano la idea era clara. Se acabaron los experimentos. Hacía falta alguien con experiencia en la ACB y con carácter para levantar al grupo. Y el elegido para dirigir al equipo es Alejandro Martínez, ex entrenador del Iberostar Tenerife que, si nada se tuerce, llegará a Sevilla para hacerse cargo del vestuario.

Con una trayectoria dilatada en el Tenerife, al que ascendió a la ACB y dirigió desde la campaña 2004-2005 hasta el pasado curso (once campañas al frente del CB Canarias: tres en LEB Plata, cinco en LEB Oro y tres en ACB), cuando dejó al cuadro insular por un problema de salud, el barcelonés responde a la perfección al perfil deseado: un hombre con experiencia, carácter para levantar a la plantilla, conocedor de la Liga y español, por aquello de dirigirse a los colegiados de forma más fluida. Hasta la semana pasada Martínez dirigía el Sole de Mexicali, al que convirtió en subcampeón de la liga mexicana (LNBP) al perder el pasado 4 de abril el sexto encuentro de la final con el Fuerza Regia (4-2).

Si no hay problemas, Martínez llegará a Sevilla entre el lunes y el martes para hacerse cargo de un Betis que el Sábado Santo se enfrenta con el Real Madrid. Una final de las seis que le quedan para salvar al equipo y lograr el objetivo de la permanencia, con el que podría sellar su continuidad el siguiente ejercicio al frente del cuadro hispalense.