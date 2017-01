Ambición ante la presión

Dicen que todos los partidos valen lo mismo. Sobre el papel, en la teoría es así; en la práctica, lo cierto es que hay encuentros que pueden marcar un punto de inflexión. Lo fue la victoria contra el Real Madrid, que impulsó al Betis Energía Plus a creer en sus posibilidades y batir, con ese aire a favor y la pizca de suerte necesaria, al Bilbao y al Unicaja. Y lo puede ser también el choque de esta tarde contra el Manresa, colista con apenas dos triunfos cosechados, uno de ellos en San Pablo, al que los de Zan Tabak podrían dejar a seis victorias de ventaja más el average si son capaces de imponerse por más de cinco puntos. En una Liga que encadena ya varios años sin ascensos deportivos y en la que quizá sólo descienda un conjunto -con 17 conjuntos puede haber un descenso o un ascenso sin que nadie baje para cuadrar de nuevo en equipos pares-, esa distancia con el último clasificado aun quedando toda la segunda vuelta es un colchón más que suficiente para, al menos, ir tranquilos por la Liga.

Sin embargo, el hecho de que el Manresa sea el peor colista desde hace varias temporadas en la ACB, en la primera mitad del campeonato, no tranquiliza al técnico verdiblanco. Al contrario. Reconoce que la presión por ganar en el Nou Congost, donde siete de los ocho visitantes este curso ganaron, es mayor que en Andorra, donde todos los rivales habían perdido, por lo que esta semana ha incidido mucho en el trabajo mental necesario para competir ante un conjunto necesitado y que siempre cuenta con el apoyo de su bulliciosa afición.

Hacer que se enfríe pronto será importante. Si el Betis es capaz de protagonizar un buen inicio, todo lo contrario que hizo la pasada jornada en el principado pirenaico, calmará pronto los ánimos. Los propios y los ajenos.

Mahalbasic debe haberse recuperado de la lección que le dio Shermadini para volver a ser el líder interior bético. Todavía necesita saber templar los ánimos, no pasarse de revoluciones ni querer ganar el duelo él solo por la vía rápida. Paso a paso. Así evitará frustraciones y podrá mandar en la pintura con la solvencia que lo venía haciendo. Si bien el georgiano lo sacó del choque en el último partido, el Manresa carece de una figura tan predominante en esa posición. Xavi Rey acaba de aterrizar y no tiene todavía los galones que quizá debería en un plantel tan limitado y el ucraniano Zaytsev no es un jugador determinante. Si se cuida de hacer faltas, el pívot verdiblanco debe marcar diferencias.

Pero no sólo él. El Betis Energía Plus ha dado el paso adelante desde la unión de todo el grupo. Todos suman; todos defienden... Y en el bloque está la fuerza del plantel de Tabak, que debe iniciar el camino de la victoria desde el trabajo atrás. La intensidad de Alfonso Sánchez y Milosevic debe contagiar también a sus compañeros para no conceder segundas oportunidades al contrario en el rebote ofensivo, no permitir canastas fáciles ni acumular pérdidas. Ante el peor ataque de la ACB es vital no hacer concesiones, dadas las dificultades que tiene para anotar, tanto por fuera como por dentro. Y es que los de Ibón Navarro han notado ex exceso la aportación del checo Auda, que se ha perdido los últimos siete partidos por lesión y que regresa este fin de semana. Su vuelta, sin embargo, tiene el contrapeso de la baja por un problema en la muñeca del también ala-pívot Joe Trapani, que estará apartado al menos dos semanas.

Las fuerzas, por tanto, parecen equilibradas en el juego interior, en el que Mahalbasic puede resultar un factor diferencial. Por fuera, Stojanovski y Lockett por un lado, se las verán con Pere Tomàs y Aranitovic. Estos dos últimos firmaron en la primera vuelta ante el Betis uno de sus mejores encuentros de la temporada, si bien es cierto que ese Betis estaba aún haciéndose. Mejor o peor, el cuadro de Tabak está formado ya, tiene una idea más o menos clara de qué baloncesto quiere hacer y, por supuesto, un carácter que le ha hecho ganar partidos viniendo desde atrás. No se rinde incluso cuando todo parece perdido. Ni perdiendo de 25 puntos, como ante el Andorra, cuando se llegó a poner a cinco puntos aunque después volvió a irse del choque.

Nadie quiere en el club sevillano levantar la voz ni dar un paso antes que otro. El partido a partido es la máxima, pero el de Manresa no es uno cualquiera. Tabak sólo habla de conseguir cuanto antes el primer objetivo de la salvación. Ganar en tierras catalanas esta tarde sería dejar muy tocado a un rival directo que en la primera vuelta apenas ha logrado dos triunfos. Y eso que su plantilla ha cambiado con la llegada del base Machado y los pívots Zaytsev y Xavi Rey, pero sigue sin un referente claro por dentro ni por fuera capaz de echarse el equipo a la espalda.

El Betis no puede fallar en lo más llano. Después de superar con nota un exigente tramo del calendario, ante el colista no cabe otra cosa que ganar para acercarse un poco más a ese número mágico de las 12 victorias planteados por Tabak para empezar a hablar de otra cosa que no sea la salvación.