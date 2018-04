Ambiente de crecimiento

Igual que se percibe desde fuera, el crecimiento del equipo también se aprecia dentro de la pista. Ryan Kelly, ala-pívot del Betis Energía Plus, afirmó en una entrevista difundida por los medios oficiales del club verdiblanco que la victoria del domingo frente al Montakit Fuenlabrada no fue sino la demostración de la mejora exhibida por el equipo en las citas precedentes.

"Nos concentramos mucho en los rebotes y con una defensa sólida, aspectos en los que hemos mejorado mucho en las últimas semanas", declaró el jugador estadounidense, para quien está resultando esencial la intensidad que está imprimiendo el equipo en la protección del aro propio, capítulo que subrayó a la vez que destacaba su evolución, en la línea de la de todo el grupo: "Creo que, como jugador, estoy creciendo junto a todo el equipo", afirmó antes de añadir un matiz de autocrítica: "Hay partidos que necesito tirar mucho para anotar y hay otros que debería esforzarme más en defensa, rebotear más, mover la pelota, pasarla... En definitiva, ser un jugador de baloncesto".

El margen de mejora, según sus propias palabras, es aún amplio. "Sin duda. Estoy ilusionado para las próximas semanas. Estamos en una posición en la que tenemos que luchar mucho para salir de los dos puestos de descenso. Y creo que en esa parte de la lucha tengo que ser yo también quien juegue mejor".

No ha sido un camino fácil. Como todo novato, Kelly también ha vivido qué implica ser debutante en una competición y adaptarse a otro país, a otro continente y a otra cultura. En el aspecto puramente deportivo, el cuatro bético tuvo que reconfigurar su modo de defender. Hasta en dos ocasiones fue eliminado por faltas en las primeras siete jornadas ligueras: "Naturalmente, siempre se necesita un cierto tiempo de adaptación. Son distintos tipos de baloncesto, son otras formas de defender y de jugar... Creo que he crecido mucho, que entiendo mejor el juego, esto me da una oportunidad para demostrar lo que debo hacer. Quería mostrarme a mí mismo que podía demostrar mis capacidades en el baloncesto europeo".

También valoró Kelly el trabajo del entrenador verdiblanco, Óscar Quintana, a quien le atribuye su cuota de responsabilidad en la mejora no sólo del juego colectivo del equipo sino de los jugadores, uno por uno: "Nos está sacando partido. He tenido que trabajar mucho desde su llegada. Hemos incrementado el nivel de esfuerzo y exigencia en la defensa, en los rebotes... puntos claves en los que ha puesto énfasis. En general hemos mejorado muchísimo", dijo.