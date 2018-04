Cuando dos es más que tres

Los Warriors pusieron de moda ese baloncesto del small ball en el que los pequeños toman protagonismo en el juego y la línea exterior preponderancia en el ataque. Ese modelo se extendió pronto a España y muchos apostaron, claramente, por acribillar al rival de turno desde fuera, con interiores que cada vez huyen más de la pintura y pívots a los que no se les puede dejar solos en la línea del triple porque tienen mano para hacer daño. Nada que ver con este Betis Energía Plus que trata de sacar la cabeza de los puestos de descenso a base de lanzamientos de dos puntos aun concediendo al contrario muchas, demasiadas, opciones desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Una alternativa igual de válida pero que debe estar sustentada en una sólida defensa, que todavía no ha exhibido el equipo, para no depender del acierto o desacierto del oponente.

Si Milosavljevic, solito, hubiese metido aquel triple ganador el Domingo de Ramos el Unicaja se hubiese llevado el triunfo de San Pablo, pero salió cara. Mejor se defendió hace unos días a Popovic en Fuenlabrada, pero el cuadro verdiblanco debe evitar llegar a esos extremos, porque no siempre la suerte le sonreirá.

65%Efectividad. El acumulado bético en tiros de dos puntos en los cinco duelos por el 52,1% de sus rivales

Y para ello todo pasa por defender más y mejor una vez encontrado el sello ofensivo en el que los triples son un recurso, no un referente, reforzado con la mejora de Anosike en la pintura. Tomando como ejemplo los últimos cinco encuentros (tres triunfos ante el Joventut, el Unicaja y el Fuenlabrada y dos derrotas frente al Andorra y el Bilbao), el juego bético es fiel reflejo de las estadísticas. En todos los choques lanzó menos triples que sus rivales, pero en todos hizo más tiros de dos puntos.

El Betis es el equipo que menos triples intenta de la ACB con 544, 200 menos que el conjunto que encabeza esta faceta, el Estudiantes (744) y lejos del segundo que menos lo intenta de fuera (los 561 del Gran Canaria). El cuadro hispalense también es el que menos mete (178 por los 268 del Valencia), pero su efectividad no es la peor de la liga con el 32,72%, curiosamente mejor que Estudiantes (31,18%).

En las últimas cinco citas el porcentaje de efectividad de los hispalenses es del 32,6% (31/95) mientras que la suma de sus rivales en esos partidos es de 37,7% lanzando casi el doble de veces (69/183), destacando las 41 tentativas del Unicaja, las 40 del Andorra o las 36 de la Peya. Los tres lanzaron ante el Betis más triples que tiros de dos puntos.

Por contra, los de Quintana ganan ampliamente en lo que referido a canastas de dos puntos: 138/212 en la suma de estas cinco citas, con un 65% de acierto, frente al acumulado de sus rivales del 52,1% con un 87/167. Ahora llega el UCAM Murcia, que es el cuarto que más tira de tres puntos de la liga (649), pero que cuenta con un porcentaje de acierto peor que el de los verdiblancos (32,2%), mientras que es el conjunto de la ACB con menor efectividad de dos puntos (47,1%), por el 52,5% bético.