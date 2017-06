El coste B de un ascenso

El baloncesto español está en guerra. Los clubes de LEB Oro están en su derecho de defender su opción de ascender -los que lo logren deportivamente-, pero a día de hoy hay normas establecidas para acceder a la ACB. Justas o injustas, pero son las que son, de momento. El Betis Energía Plus descendió deportivamente, pero eso no quita que pueda, igualmente, proteger y pelear un lugar en la Liga Endesa si los anteriores no cumplen las condiciones vigentes, como hicieron antes el Estudiantes, el Fuenlabrada, el Manresa o el Gipuzkoa.

El conjunto donostiarra, campeón de LEB Oro, opta a subir de categoría, pero lo quiere hacer sin pagar el fondo de regulación de ascensos y descensos que cobró el año pasado al decidir bajar para sanear sus cuentas. ¿Y el fair play económico? El Consejo Superior de Deportes, que preside el donostiarra José Ramón Lete, así lo defiende, pese a la propuesta de la ACB de rebajar a alrededor de unos 2,5 millones de euros (canon incluido) lo que costaría tener acceso a la Liga.

Pero jugar en la máxima categoría del baloncesto español vale mucho más dinero que pagar el acceso a ella y seguramente algunos de los clubes que aspiran a ascender no podrían cumplir, según está hoy en día la economía del país. Los entendidos de este mundillo hablan de que en las semifinales del play off de ascenso de LEB Oro hay algún equipo (como en cuartos de final) cuyo quinteto titular en pista no supera los 6.000 euros en nómina al mes. En la ACB, según el último convenio colectivo firmado por la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y la ACB, el sueldo mínimo oscila entre los 19.000 euros por temporada para jugadores hasta los 19 años hasta los 60.000 a partir de los 26 años, con cifras intermedias de 30.000 euros (hasta los 21 años), 36.000 (22 y 23 años) y 48.000 (24 y 25 años). Hay que multiplicar esta cifra por al menos 10 fichas y, por supuesto, el incremento que supone pagar estos sueldos cara a la seguridad social.

Lo mismo pasa con los entrenadores. El salario mínimo de un técnico en la ACB está en unos 120.000 euros, aproximadamente , y la ACB exige igualmente que haya en nómina servicios médicos profesionales, el arbitraje es más caro... También en la cuenta como desembolso que hacen los clubes cabe destacar el artículo 28 del citado convenio colectivo firmado con la ABP: "Cada Club o SAD de la ACB (y a través de ésta) aportará a la ABP una determinada cantidad por cada una de las temporadas de vigencia pactada del presente convenio, y en su caso en el año de prórroga previsto (sería la 2017-2018), cuyo abono se efectuará fraccionado en dos pagos anuales (los días 31 de diciembre y 30 de junio), para que dicha Asociación destine su importe a la cumplimentación de sus fines sociales". La cantidad para el próximo curso es de 315.00 euros.

Estar en la élite vale mucho, más allá de la flexibilización del canon o la adecuación de los pabellones, que en el caso del Palencia, club que tiene "la mediación declarada del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo (diputado del PP por Palencia y socio de honor del club), para consumar el ascenso", según apuntó El País, logrado la pasada campaña. "Méndez de Vigo se comprometió también el año pasado a apoyar financieramente la remodelación del pabellón Marta Domínguez, ya en marcha, a través del reparto del dinero de las quinielas a las Diputaciones Provinciales", añade el diario.

En el caso del Palencia, además, se da la circunstancia de que, como hiciera el CB Canarias, debería convertirse en sociedad anónima deportiva para jugar en la ACB. El cuadro tinerfeño tuvo que entregar en la subdelegación del Gobierno un certificado que acreditaba el ingreso de 2.020.000 euros que le exigía el Consejo Superior de Deportes (cantidad resultante del 25% de la media de los presupuestos presentados por los clubes ACB el ejercico anterior y tuvo una temporada para hacerlo), así como el listado de accionistas del club. Sudor y sangre le costó al club insular lograrlo sobre la bocina. Muchos aspectos, en definitiva, que encarecen un ascenso más allá de que haya canon y fondo de garantías de ascenso y descenso, se quite o se flexibilice.