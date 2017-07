Berni Rodríguez abandona el Betis E-Plus tras confirmarse el descenso

El ex jugador internacional Berni Rodríguez no seguirá al frente de la dirección deportiva del Real Betis Energía Plus al confirmarse el descenso del equipo de la ACB a LEB Oro, informó este viernes el club, que ha acordado con el malagueño la desvinculación contractual entre ambas partes.

Berni Rodríguez, que anunció su retirada de las canchas hace un año en el club sevillano, que entonces se denominaba CB Sevilla, se convirtió en su director deportivo en esta temporada que ha culminado con el descenso y con su salida de la entidad.

El Real Betis Energía Plus ha agradecido a su ya ex director deportivo "el esfuerzo y la dedicación de quien fuera líder del equipo en la pista" y le desea "lo mejor en su futuro profesional".

Como baloncestista profesional, este malagueño de 36 años militó antes de llegar a Sevilla quince temporadas en Unicaja, su club formador; fue campeón del mundo con España en 2006 y una de las leyendas del baloncesto nacional con 601 partidos en la Liga ACB.

Berni Rodríguez fue partícipe de la época dorada del Unicaja al ganar una Copa Korac, una Copa del Rey y una Liga y vivió sus momentos de mayor gloria con la selección española, con la que ganó el Mundial júnior en 1999 y el absoluto en 2006, y se proclamó subcampeón europeo y olímpico en 2007 y 2008.