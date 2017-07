El Betis Energía Plus jugará en la LEB la próxima temporada

Después de semanas de tensión y días de incertidumbre y negociaciones, finalmente el Betis Energía Plus jugará en la LEB Oro, después de que la asamblea de la ACB no aprobase que la Liga Endesa volviera a ser de 18 participantes por el voto en contra de los cincos conjuntos que disputarán la Euroliga (Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja y Valencia), cuya pretensión última es reducir en unos años la competición a 16 equipos.

Fue una asamblea tensa en la que cada uno de los clubes defendían sus intereses con dos bloques claramente diferenciados: 12 que querían una competición con 18 conjuntos, lo que supone dos partidos más por temporada y más ingresos (era también el deseo de la Asociación de Baloncestistas Profesionales), y los otros cinco, los llamados grandes, que llevan desde el inicio del verano imponiendo su deseo de reducir la Liga a 16 equipos con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes.

Y eso que el Valencia Básket, antes de ganar la Liga, estaba de acuerdo en un proyecto de reforma global de la ACB que pasara por la reducción de partidos, no de equipos, aunque todo cambió de unos días a esta parte.

El descenso del Betis Energía Plus, merecido en lo deportivo, se confirma de esta forma. El club sevillano tiene una demanda preparada al considerar que se han vulnerado sus derechos, ya que la asamblea de la ACB votó que si no había acuerdo (no lo hubo por todas las partes porque la asamblea no lo rubricó) antes del 5 de julio las condiciones para los ascendidos debían ser otras y no las que finalmente fueros, en las que se imponía una “derecho de participación” de 400.000 euros anuales (por cuatro años), pero reembolsables en caso de descenso.

Ahora el conjunto sevillano debe centrarse en hacer un proyecto deportivo sólido para ascender el próximo año en una LEB Oro que será la más dura de los últimos tiempos, una vez que se ha abierto la veda de los ascensos, más baratos que nunca. El club hispalense debe negociar ahora el cobro del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), en torno a1,6 millones de euros. Esa cantidad deberá ser sufragada por todos los conjuntos de la Liga, ya que antes el conjunto que bajaba recibía el dinero del que subía. Era uno de las cuestiones por la que la mayoría de entidades preferían una competición con 18 conjuntos, pues tendrían que pagar la mitad. El Betis tratará de que se le abone íntegro, aunque teme que será pagado en varios meses.