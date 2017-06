El Betis sólo puede seguir esperando

El necesario pacto del baloncesto nacional entre la ACB, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española (FEB) sigue atascado y la asociación de clubes no sabe qué ficha mover. Presentó un recurso y las medidas cautelares contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para mantener el canon de acceso a la liga y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD) para cubrirse las espaldas, pero mantiene la idea de llegar a un acuerdo imposible, de momento, porque las otras partes no ceden: quieren ascensos a coste cero y por ahí la ACB no pasa.

De hecho, en la asamblea celebrada este miércoles la ACB aprobó continuar las negociaciones con el CSD, la FEB y la CNMC para intentar establecer de mutuo acuerdo nuevas condiciones de ascenso. Eso sí, se fijó como fecha límite de 5 de julio. Por ello, el Gipuzkoa y el Burgos vieron prolongado hasta el 15 de julio -cumplía el 27 de junio- el plazo para cumplir los requisitos acordados, lo que va en contra de los intereses del Betis Energía Plus de permanecer en la ACB, pese a su descenso deportivo.

Ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo que establezca requisitos económico-financieros de forma consensuada antes de esa fecha, la ACB acordó establecer dos nuevos criterios de acceso al no exigir la cuota de entrada y el FRAD, siempre y cuando no exista pronunciamiento de la Audiencia Nacional sobre las medidas cautelares respecto a la resolución de la CNMC, ni acuerdo con los diferentes organismos que lo sustituya.

La primera condición es la adquisición del "valor de la participación" en la ACB, que en la temporada 2017-2018 será de 1.939.301 euros más el IVA. La segunda es contar con un "presupuesto mínimo garantizado" (para todos los clubes) de 2.300.000 euros.

Con estos nuevos criterios, al Betis sólo le queda seguir esperando, ya que la ACB no debatió nada sobre el número de equipos de la próxima temporada, después de que la anterior la disputasen 17. Francisco Roca, presidente de la ACB, tiene claro que "el número de participantes no puede ser menor de 16 ni más de 18".

Sobre las nuevas condiciones, el directivo destacó que "reducen en un 60% las cantidades que debían aportar los clubes ascendidos con el modelo anterior, con el añadido de que el valor de participación es una cantidad 100% recuperable". Así, valora que "es una cantidad que creemos debe ser asumible para todo club con aspiración de jugar en una competición profesional como es la ACB". En este sentido, Roca insiste en que se seguirá buscando un acuerdo con el CSD, la FEB y la CNMC, "pero entre tanto hay que establecer unas nuevas reglas provisionales de acceso a la competición que respeten la resolución de la CNMC y encajen en la necesidad de facilitar los ascensos y descensos, a la vez que unos razonables requisitos económicos, circunstancia que contempla la ley del deporte", indicó.

Para el club verdiblanco, que sigue defendiendo en los despachos su derecho, según los estatutos de la ACB, de seguir en la máxima categoría si alguno de los ascendidos no cumplen los requisitos exigidos, esto supone un pequeño paso atrás, pues los dos equipos que aspiran a subir tienen más tres semanas para recabar apoyos. El ayuntamiento de Burgos aprobará un contrato de patrocinio por valor de 2,2 millones de euros a fraccionar en cuatro temporadas, con una aportación inicial de 700.000 euros. Además la entidad cuenta con el apoyo de la Diputación y espera negociar con la Junta de Castilla y León.

También cuenta con el empuje de los distintos gobiernos locales el Gipuzkoa, aunque en su caso la situación es más complicada ya que cuenta con una deuda reconocida de 2,9 millones. Este año su presupuesto en LEB Oro fue de unos 800.000 euros, aun cobrando los 1,8 millones del FRAD por su descenso.