Un Betis sin vergüenza

Por méritos propios. El Betis Energía Plus vuelve a ser colista por méritos propios y sigue empeñado en pisotear el sueño de algún iluso aficionado que aún cree en la salvación. Imposible con un conjunto que tira a la basura 18 puntos de renta.

Imposible con un entrenador que en 22 jornadas no ha hecho que su equipo aprenda a defender con cierta, ni siquiera mucha, intensidad y que sea capaz de cerrar el rebote. Su gestión del choque le costó la derrota ante el Burgos por 96-101 y le costará su cargo al frente del equipo, pues esta dolorosa derrota se suma a la bochornosa del Palau y ya las opciones verdiblancas pasan por cambiar el timón y fichar. Si no, a la LEB Oro de forma más que merecida.

A quien se le diga que el cuadro sevillano cayó tras ir ganando por 18 puntos no se lo creería. Pero es así. Ni nervios, ni tensión ni miedos. Perdió porque es el peor equipo de la ACB, Los triunfos llegaron por exhibiciones personales de uno y otro, pero este grupo de jugadores nunca ha sido un equipo con todo lo que la palabra conlleva. La aportación del banquillo es nula, testimonial, incluido el técnico, y cuando el oponente de turno le da por fajarse un poco el cinco titular hace aguas. Tercer duelo consecutivo encajando más de 100 puntos. Dos en casa cuando el plantel bético se jugaba la vida. ¿Orgullo? Nadie en la plantilla sabe del significado de esa palabra. De pedir perdón en las redes sociales, sí, pero dar la cara en la pista es otra cosa.

Y eso que todo parecía muy bonito al inicio. Demasiado. Anosike metía el culo para llevar a Huskic bajo el aro y superarlo ahí (ocho de los 10 primeros puntos locales llevaron su firma), Booker mandaba y rompía a Álex López para encarar la canasta y Nelson se unía al vendaval ofensivo bético desde el triple. Todo marchaba rodado ante un Burgos incapaz, no sólo, de imponer un ritmo alto en defensa, sino que en ataque no encontraba a Deon Thompson con la fluidez que quisiera y Fisher no había calentado aún. Quintana, por si acaso, no movía ni un varal y mantuvo a su quinteto titular más de 8.30 minutos, cuando Alfonso Sánchez y Mikel Úriz le dieron un relevo a Schilb y Booker, respectivamente.

Siguió metiendo el técnico verdiblanco gente de refresco y parecía que el plan funcionaba. Golubovic puso el +18 en el marcador en un San Pablo de fiesta (39-21), pero los más viejos del lugar saben que ni así este equipo es fiable y había que esperar la reacción de los visitantes. Diego Epifanio paró el encuentro en ese momento y los llamó a filas. Un triple de Fisher, una pérdida ridícula de Mikel Úriz y otra canasta desde más allá de la línea de los 6,75 metros de Javi Vega rebajó la euforia de la afición, que se veía venir el bajón de los suyos.

Y eso que Schilb salió a relucir (ocho puntos en este cuarto) para frenar los nervios de los suyos con canastas importantes, pero el Betis ya no atacaba con la fluidez de antes y para colmo el Burgos empezó a cargar el rebote ofensivo con el deseo justo para amilanar al rival. Tanto que hasta los más bajitos como Fisher o Álex Barrera aprovechaban la falta de concentración de los verdiblancos para anotar en segundas opciones (10 puntos en el primer tiempo). Se jugaba tanto el equipo, más allá de lavar la imagen tras la vergonzosa derrota en el Palau del miércoles, que los nervios y el miedo lo agarraron de un plumazo. La canasta, que antes parecía una piscina, se empezó a hacer pequeña y el Burgos se encontró cómodo en ese intercambio de golpes sabedor de que moviendo un poco el balón siempre encontraría al tirador liberado. Al que dejan solo las ayudas que llegan tarde, o no llegan, de los verdiblancos y una antideportiva de Booker sobre Cancar dejó a los visitantes a tiro de piedra: 52-45. El Burgos había llegado al partido y ahora el Betis debía empezar de cero tras tirar un +18 que para muchos equipo significaría ya un partido tranquilo, pero este Betis no sabe qué es eso.

Con la dinámica de un equipo temeroso y fiándolo todo al ataque y otro que iba a más tras ver perdido el choque, todo lo malo que podía pasar, pasó. Schilb y Booker mantenían a los suyos por delante, pero era todo ficticio. Un rival quería matar por ganar el choque. El otro se dejaba morir porque no tiene la sangre necesaria para pelear como se debe exigir a unos profesionales. Sumar de uno en uno no es la solución y ni Anosike, ni Kelly ni Golubovic acertaban desde la personal. Sebas Saiz se comía a un Golubovic que ni hacía el intento por saltar y los continuos errores locales daban más energía a un Burgos que se puso por delante por primera vez en el choque por con un 2+1 de Sebas Saiz concedido burdamente por Iván Cruz y con

Con 76-76 quedaba un cuarto por jugar. Pero todo parecía decidid. De hecho, nunca estuvo por delante el Betis en los últimos 10 minutos, desperdiciando opciones una y otra vez y concediendo mucho, demasiado, en el rebote. La solución de Quintana fue poner a Franch, que no había jugado nada hasta ahora, y Kelly se borró del choque pronto con la quinta personal. Hubiese sido lo ideal porque en ataque no estaba cumpliendo, pero su relevo es un Iván Cruz que se juega tiros indecentes. Shilb y Anosike se quitaban el rebote de las manos por no hablar, lo que era pie para unos no lo era para otros y Burgos se vio con cinco puntos de renta. Apareció Booker para ilusionar a un San Pablo que apretaba, pero los fuegos de artificio se acabaron y esa diferencia fue imposible de enjugar para un equipo sin sangre que desconoce el significado de la palabra orgullo. Un equipo sin alma y, puede, que sin entrenador, que ha dejado al Betis con un pie en la LEB.