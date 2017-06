Canon sí, pero flexibilizado

El Betis Energía Plus sigue a la espera. ACB por cuestiones económicos o LEB Oro por deméritos deportivos son sus dos opciones, aunque a día de hoy aún no sabe en qué categoría jugará. La asociación de clubes sigue defendiendo el canon de acceso, o al menos una flexibilización del mismo y no la supresión total como pide el Consejo Superior de Deportes, por lo que esta semana ya presentó el recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo las medidas cautelares contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ayer mantuvieron una nueva reunión el CSD , la ACB y la Federación Española (FEB) para trata el tema con la presencia, además, de siete clubes: el Andorra, que hace dos años sí desembolsó los casi seis millones que suponen el canon y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), el Betis, el Joventut, el Valencia, que defiende un proyecto en común para los próximo años, además del Barcelona, el Unicaja y el Real Madrid, que pelean por dejar la Liga en 16 para así reducir el calendario de partidos.

Por otro lado, la FEB, que defiende el derecho deportivo a ascender de los dos equipos que se lo hayan ganado deportivamente, y el CSD, que además de querer quitar esos requisitos económicos de acceso a la liga quería calzar de alguna forma al Palencia, campeón el año pasado de LEB Oro aunque esta campaña pierde la final del play off de ascenso por 2-0 ante el Burgos (esta noche, a las 21:00, el tercer duelo). Una jaula de grillos.

Las partes acordaron la creación de una comisión conjunta de trabajo entre la ACB y la FEB, con la mediación del CSD, que se reunirá el próximo lunes, quedando aplazada la Asamblea General de la ACB que inicialmente iba a tener lugar en la misma fecha. En esta asamblea iba a estar el Betis, que puede dejar de tener voz y voto si la próxima se produce ya con la final de la Liga Endesa resuelta.

El CSD invitará a los jugadores, representados en la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), en las siguientes etapas del proceso de negociación, por lo que tendrán mucho que decir ante los impagos de los clubes y el salario mínimo firmado por convenio con la ACB.

Todo sigue en el aire, aunque Francisco Roca, presidente de la ACB, parece tener la idea clara. "Hay una cosa que sé que suena antipática, pero a mí me parece que cualquier club no puede subir a una liga profesional. Y cuando las segundas divisiones están muy alejadas de la primera, como lamentablemente pasa en nuestro caso, causa enormes problemas ese tránsito de ascenso y descenso". Alcanzar un consenso es la clave, pero no a cualquier precio. Mientras, el canon está recurrido.