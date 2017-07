Carta del presidente del Betis Energía Plus al presidente de la ACB

Fernando Moral, máximo dirigente bético, dirige el siguiente escrito a su homólogo de la Asociación de Clubes de Baloncesto después de haberse cumplido el plazo para acordar los términos de ascenso y el formato de la competición. El texto íntegro de la carta es el siguiente:

Estimado Presidente: En línea con lo apuntado en nuestra carta de 27 de junio, he de poner de manifiesto a efectos de salvaguardar los derechos de nuestro Club una serie de aspectos acordados en la Asamblea de 21 de junio y que han quedado activados al alcanzar la fecha de 5 de julio. Sin perjuicio de que, tal como hemos comunicado a ACB, el aplazamiento de la fecha de solicitud de inscripción para los clubes con derecho deportivo de ascenso y la modificación de las condiciones establecidas estatutariamente no son válidos, hemos de referirnos a la situación creada tras la AG de 21 de junio. En dicha Asamblea se acordó establecer como requisitos de acceso la adquisición del valor de participación en la ACB por un montante de 1.939.301 € y un presupuesto mínimo de 2.300.000€ o bien y citamos literalmente los términos del Acuerdo: “…aquellos requisitos de contenido económico-financiero que apruebe la Asamblea de la ACB antes del 5 de julio de 2017”. Esto supone que los requisitos para la inscripción que debe formalizarse antes del 15 de julio son los mencionados en primer término, tomando en consideración que no ha existido acuerdo alguno de la Asamblea adoptado con carácter previo al día de hoy. Cualquier modificación de lo acordado con carácter previo que parece querer introducirse sería incidir en la conducta arbitraria y cambiante – además de contraria a los propios Estatutos – observada por los órganos de la ACB en los últimos meses. Para nosotros sería, como es lógico, la confirmación de la necesidad de acudir a la Justicia ordinaria para tutelar de los derechos que nos asisten a partir de los propios Estatutos, en particular, el derecho de afiliación a ACB para la temporada 2017/2018 (derecho que, tal como le consta, ya hemos tratado de ejercitar). Atentamente."