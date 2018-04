Complicado, no imposible

La tarea no es ni mucho menos imposible. Difícil sí, pero si algo caracteriza al deporte profesional es que no existe un resultado predeterminado. Fue el argumento al que se aferró el entrenador del Betis Energía Plus, Óscar Quintana, durante la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo disputa esta tarde en el Palau Blaugrana. "Tenemos que estar a un muy buen nivel para ganarle al Barcelona. Será un choque complicado", avisó el técnico cántabro, quien optó por hacer caso omiso al runrún que da por perdido el choque intersemanal y se centra en el trascendental partido del domingo ante el Burgos, con la salvación como meta.

"Hay quien ha puesto en el partido contra el Barcelona un uno en la quiniela, pero prefiero no pensar en el domingo. Lo más importante es el partido ante el Barcelona. Aunque difícil, una victoria significa mucho. Competir y ganar serviría para afrontar con mayor confianza el reto en San Pablo contra los burgaleses", explicó Quintana.

"Tenemos que tener intensidad en esta fase porque a estas alturas todos los equipos se juegan algo. No puedes dejar de gastar ni un átomo de energía; si es así, los rivales te sobrepasan", recalcó el técnico, quien avisó del estado de los azulgrana: "Una vez acabada la Euroliga, están más centrados en la Liga. Es un equipo que, desde que entrena Svetislav Pesic, son más agresivos en defensa. Han ganado control de los partidos y tienen a muchos anotadores, en el dos contra dos y en el uno contra uno".

Fue autocrítico Quintana con la actitud defensiva de sus jugadores en la derrota sufrida el domingo frente al UCAM Murcia, encuentro en que faltó "nivel en la faceta reboteadora, un mal endémico durante toda la temporada a pesar de la mejora protagonizada contra el Fuenlabrada y el Unicaja", los dos triunfos que encadenaron los béticos justo antes del partido perdido en Murcia.

"No luchamos hasta el último segundo de posesión. No estuvimos en ese nivel que exigía el partido y el UCAM Murcia lo aprovechó. Después del choque, la plantilla estaba más dolida por cómo perdimos que por la derrota en sí. Somos anotadores pero nos falta defensa. Tenemos que recuperar el equilibrio. Hay ganas de reivindicarse, sabiendo que se trata de una labor muy difícil", destacó el preparador de Torrelavega.