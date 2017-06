Compromiso más allá de la categoría

Los días pasan y los trenes, también. El Betis Energía Plus espera. Al menos hasta el 5 de julio, fecha marcada por la ACB para, si no llega antes a un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española (FEB), mantener las condiciones fijadas para los equipos que pretenden subir de categoría: abonar el "valor de la participación" en la competición, que en la temporada 2017-2018 consistiría en 1.939.301 euros más el IVA y contar con un presupuesto mínimo garantizado (para todos los clubes) de 2.300.000 euros.

Con estos condicionantes el conjunto sevillano tendría opciones de hacer valer su derecho, según recogen los estatutos de la ACB, de ser invitado pese a su descenso deportivo, si bien para ello deberá esperar al menos 10 días más, ya que los aspirantes al ascenso tienen hasta 15 de julio para presentar su inscripción. Y mientras esperan se escapan los trenes de jugadores nacionales (David Navarro fichó por el Obradoiro y Pere Tomàs, por el Bilbao Básket) que deben ser la base de la plantilla para controlar el vestuario y que no pase lo de esta campaña.

La espera también perjudica al club económicamente. Después de lograr embolsarse una cantidad por el pase de Balvin al Estudiantes, manteniendo sus derechos, el checo suena ahora para el Gran Canaria, donde lo espera con los brazos abiertos Luis Casimiro, con quien explotó en Sevilla. Sin embargo, el descenso del Betis es oficial desde que el Valencia conquistó la Liga y los equipos descendidos no tienen derecho sobre los jugadores, de manera que el pívot tiene libertad para irse a cualquier conjunto de la ACB sin que el Betis pueda ejercer su derecho a tanteo ni negociar una compensación, aun cuando dentro de dos o tres semanas se confirmase su continuidad en la ACB.

A día de hoy la entidad no cuenta tampoco con entrenador, ya que este 30 de junio vence el contrato de Alejandro Martínez, que ha seguido en la capital hispalense haciendo trabajo de postemporada con algunos jugadores hasta hace unos días. Uno de esos jugadores era Alfonso Sánchez, el único con contrato en vigor (además de Cizmic y Triguero, que tenía uno más uno) aunque, como todos, el descenso le da una libertad que, de momento, no quiere ejercer. Mientras unos ya se han ido con contratos a otra parte, él lo tiene claro: "Soy del Betis y voy a esperar a ver qué ocurre. Incluso no dudaría en jugar en LEB Oro con el equipo y contribuir en lo que pueda para ascender de nuevo", manifestó el jiennense, quizá el jugador más comprometido con el equipo y el que más sintió, junto a Radicevic, el descenso consumado en Málaga.

El escolta lo intentó todo para meter en el saco al resto de sus compañeros. Vídeos, mensajes de motivación.... Su compromiso es un gran valor para el equipo, pero no pudo trasladar lo que significa representar a un club y a una afición a jugadores que no saben qué es estar más de un año en un mismo lugar. Alfonso Sánchez lleva dos campañas en la entidad sevillana y confía en disputar la tercera. Su agente tiene la orden de que no lo mueva. Confía en que la espera tenga un final feliz para "poder resarcirse de un mal año y devolverle a la afición lo que se merece". De momento, como todos, toca esperar.