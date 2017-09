Debutantes con ganas de reivindicarse

Fernando Moral, presidente del Betis Energía Plus, presentó al ex NBA Ryan Kelly y al madrileño Iván Cruz como nuevo jugadores verdiblancos. El máximo responsable de la sección de baloncesto apuntó también que espera que en estas dos semanas antes del inicio de Liga el club "enganche" más abonados, ya que la venta de los mismos "no va como se esperaba", aunque confía en remontar el vuelo en las dos semanas que quedan antes del debut ante el Valencia Básket.

A la derecha de Moral se sentó Ryan Kelly, ex jugador de los Lakers y los Hawks que llega a Sevilla en busca de nuevas oportunidades. "Quiero crecer como jugador. No tuve muchas oportunidades la última temporada en NBA y quiero demostrar que soy jugador top".

Tras tres temporadas en la franquicia angelina y la pasada en Atlanta, sin apenas disputar minutos, Kelly da el salto esta campaña a Europa. "Estuve esperando alguna opción en la NBA, pero no llegó y al final me decidí por Sevilla, una ciudad muy bonita para mi familia y en la que puedo ayudar a crecer al equipo conmigo".

Pese a que los "estilos NBA y FIBA son muy diferentes", el ala-pívot no cree que tendrá problemas para adaptarse al juego, ayudado además por las nuevas normas que asemejan más un baloncesto y otros. "Aquí se juega para el equipo, sin egoísmos, y eso para mi juego es perfecto. El cambio más duro es, de momento, poder dormir por las noches".

Durante el verano hubo un tiempo en que su nombre se relacionó con clubes de superior categoría, si bien fue la entidad hispalense la que se llevó el gato al agua. Cuestionado si esta temporada puede ser el paso previo a labrarse una carrera en Europa respondió: "Éste año será mi primera experiencia fuera de Estados Unidos. No estoy preocupado por el futuro. Enfoco el momento y ahora sólo me preocupa hacerlo bien con el Betis", aseguró Kelly, recibido por los compañeros "con los brazos abiertos". "Todos son muy amables y eso hace que la adaptación sea más fácil".

Por su parte, Iván Cruz también debutará en la Liga Endesa tras firmar por dos temporadas con el conjunto bético procedente del Breogán de LEB Oro. "Un talento joven español fichado para jugar en LEB, pero no dudamos en que se quedara con nosotros porque tiene mucho recorrido y futuro", apuntó Moral sobre el madrileño, quien cree que demostrará tener "el nivel para jugar en la ACB".

"Me dio un subidón saber que el club me quería también para la ACB y haré lo posible para ayudar al equipo", señaló el jugador, comparado por su estilo y físico con el ex cajista Oriola, campeón este año con el Valencia Básket y que mañana buscará la medalla de bronce con España en el Eurobásket. "Es verdad que en el partido con el Unicaja en Morón estuve bien y es lo que haré esta temporada: aprovechar las oportunidades que tenga en la pista. Oriola es un gran jugador. La gente tiende a compararme con él, pero cada uno tiene su estilo".

El nuevo interior verdiblanco no cree que la floja pretemporada del equipo tenga consecuencias en la liga -que arranca en dos semanas-, ya que hay muchos jugadores nuevos y algunos acaban de aterrizar en el vestuario: "Al salir tan tarde a la ACB todo ha sido más difícil, pero ya está casi toda la plantilla trabajando e iremos mejorando. No nos conocemos bien aún y debemos ajustar cosas poco a poco. Hay tiempo aún".

Además, Moral explicó que el cambio de Benito Doblado por Juanma Pino al frente de la cantera se debió a que "era un modelo agotado después de tres años" y se busca así dar un nuevo impulso a las categorías inferiores, y que se llevarán a cabo nuevas medidas y acciones porque "la venta de abonos no va demasiado bien".