Brown no supera las pruebas médicas y le rescinden el contrato

El Real Betis Energía Plus anunció la rescisión del contrato por una temporada firmado con el ala-pívot estadounidense Taylor Brown, fichado hace unas semanas pero cuya contratación ha sido descartada al no superar las pruebas médicas. "Los médicos han desaconsejado su contratación, por lo que no vestirá finalmente la camiseta verdiblanca", informó el club sevillano en un comunicado sin precisar la naturaleza de los problemas físicos de Brown.

El Betis Energía Plus añade en su escrito que "estima la disposición mostrada en todo momento por el jugador, que ha abandonado la capital hispalense, y le desea lo mejor en su trayectoria deportiva".