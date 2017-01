Eriksson, una posibilidad abierta

“Estamos siempre abiertos a cualquier opción que mejore la plantilla. Siempre atentos al mercado”. Estas frases han sido recurrentes en boca de Berni Rodríguez, director deportivo del Betis Eenergía Plus, y el técnico Zab Tabak desde que empezó la temporada. Primero se buscaba un base por las lesiones de Radicevic y Xhery; luego las miradas cambiaron a la pintura por la marcha por sorpresa de Zoric... Llegó Mahalbasic, que ha elevado notablemente el nivel colectivo, pero de reojo nunca se dejó de rastrear el mercado.

Y la opción ha surgido. Y gusta. Se trata de Marcus Eriksson, a quien el Barcelona busca una salida en forma de cesión. Le sobran cupos tras la llegada al equipo de Faverani y Diagne (a pesar de las numerosas lesiones) y no está teniendo todos los minutos que en pretemporada se esperaba. De hecho, Georgios Bartzokas frenó su marcha el pasado verano porque confiaba mucho en él y empezó el curso con bastante protagonismo. Poco a poco, sin embargo, ha ido perdiendo protagonismo (la pasada jornada no jugó) y con el técnico griego pidiendo más refuerzos el club azulgrana contempla la posibilidad de cederlo para que el alero sueco no dé otro paso más esta campaña.

El bajón de Lockett en los últimos partidos y la opción de reforzar el equipo con un jugador de calidad y con buena mano desde el triple, uno de los aspectos más flojos del conjunto verdiblanco hacen que los rectores hispalenses se hayan dirigido al club azulgrana, aunque no son los únicos que andan tras el escandinavo, codiciado en la ACB por su calidad y condición de jugador de formación. Ya se rumoreó con que Murcia lo solicitó dentro del traspaso de Faverani, aunque no se concretó. No es la primera vez que el plantel sevillano se interesa por Eriksson, un jugador por el que ya preguntaron los dos últimos veranos.