Esfuerzo, defensa y lucha, el "estilo Betis"

La racha de tres victorias seguidas del Betis Energía Plus se cortó de golpe la pasada jornada, cuando el Andorra "nos pasó por encima" según dijo el técnico Zan Tabak, que reconoció que en el principado pirenaico su equipo no estuvo bien. Recuperar las buenas sensaciones y el paso triunfal es casi una obligación en la visita del cuadro verdiblanco al colista, por mucho que el entrenador balcánico avise sobre el Manresa. "En todos los partidos ante rivales directos que le he visto estuvo compitiendo hasta el final. El Nou Congost es una cancha difícil y para poder jugar allí es necesario ir con la mente tranquila y tener claro qué hay que hacer. Sin embargo, es verdad que hay más presión en este partido que, por ejemplo, en el de Andorra, pero todos tienen el mismo valor. Intentaré que los jugadores así lo entiendan, porque no hay que poner una presión añadida a la plantilla en un momento en el que no hace falta", matizó el croata, satisfecho con el balance de la primera vuelta: "Si hubiésemos podido firmar en verano estas siete victorias lo hubiéramos hecho, pero como entrenador siempre quiero más. Necesitamos con humildad y respeto llegar al primer objetivo (la salvación). Después hablaremos de otras cosas".

Puede que muchas opciones del Betis en tierras catalanas pasen el domingo por hacer un buen arranque. Así llegó vivo a finales ajustados ante el Real Madrid, el Bilbao Básket o el Unicaja en los que acabó saliendo cara, pero ante el Andorra un mal inicio condenó al equipo. "El primer cuarto es un buen termómetro. Si estamos con la mentalidad adecuada para competir desde el primer minuto, independientemente de anotar o no, estaremos en el encuentro. Después podemos ganar o perder, pero si no nos vamos del partido desde el principio tendremos más opciones. Si vamos a remolque hay que hacer un esfuerzo grande para remontar. Siempre hemos demostrado carácter para recuperarnos, pero para remontar 10 ó 15 puntos te quedas sin energía al final", explicó Tabak.

El preparador verdiblanco no espera un encuentro distinto al de la primera vuelta, cuando el Manresa venció en San Pablo, su único triunfo a domicilio -sólo lleva otro más en casa- en toda la Liga: "Viendo repetido el partido esta semana creo que perdimos más que todo por nuestro mal porcentaje en tiro. Como ante el Fuenlabrada. Somos un conjunto que tira poco, pero relativamente bien, desde el triple. Cuando las defensas se cierran eso marca diferencias, y si no tienes el día puede pesar en el marcador. Será otro choque complicado que hay que tomar con la seriedad de siempre y transmitir el estilo Betis que nos llevó a la posición en la que estamos ahora: esfuerzo, lucha y defensa", indicó.