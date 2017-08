Españolización y versatilidad, las señas de la nueva plantilla

La presentación del técnico y director deportivo del Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, pasó a un segundo plano a causa de fuerzas mayores. El canario, según reconoció durante el acto celebrado ayer en San Pablo, despegó de las islas como preparador de un Betis en la LEB Oro y aterrizó siéndolo de la ACB. El problema, pasadas las horas, es que, comprobado el embrollo judicial que se presenta, tampoco sabrá en que competición entrenará al cuadro verdiblanco.

La incertidumbre en el baloncesto sevillano no amaina. A Alejandro Martínez le sucede ahora como a los aficionados, que desconoce en qué categoría jugará la campaña 17-18. Por si acaso, tal como explicó durante su presentación, Martínez es precavido: "Desde que concluyó mi contrato el pasado 31 de junio, he estado trabajando en los dos escenarios. En realidad he tenido en la cabeza jugadores válidos para ambas categorías".

Bien le vendrá al técnico, pues la situación no es desde luego apta para corazones taquicárdicos. Algo sí dejó claro, sea cual sea la categoría final en la que participe su equipo, que sus jugadores iniciarán la pretemporada el 23 de agosto, día arriba o día abajo, a más de un mes del comienzo de la temporada regular.

El entrenador bético mostró las dos enseñas que pretende lucir en su equipo: "Españolización" y "polivalencia". "Hace 20 años los americanos eran la base de cualquier equipo. Esa situación ha cambiado mucho y lo que hay que hacer es formar un buen grupo. Lo primero que demando de mis jugadores es compromiso, que no haya egoísmos ni individualidades", declaró el técnico, quien advirtió de que "falta mucho por incorporar al equipo. Se abren posibilidades en todos los puestos".