Gacesa y Bjelica, como la noche y el día

A toro pasado, sabiendo qué y cómo ha ocurrido, siempre es más fácil hacer una crítica. Hay muchos motivos (quizá demasiados) para explicar el segundo descenso del Betis Energía Plus a la LEB Oro, pero hubo un momento en la recta final de la temporada que todo pudo cambiar. Cuando todavía quedaba un hilo de esperanza en San Pablo la posibilidad real de fichar a Milko Bjelica estuvo a tiro. Pero en el club se tardó en tomar una determinación al respecto y el Tecnyconta Zaragoza, que dio el OK al 2x1 de su agente, Misko Raznatovic, quien metió en la operación también a Ennis (dos movimientos generan más dinero que uno), se adelantó para hacerse con el ala-pívot montenegrino, clave, a la postre, en la salvación del conjunto maño. Los verdiblancos, a la contra, ya, optaron por un desconocido Gacesa, fichaje del que el ya ex director deportivo Antonio Alonso no se hace responsable, y acabaron colistas. En ese momento todo pudo cambiar.

La derrota del conjunto bético ante el Burgos, tras dejar escapar 18 puntos de renta, encendió todas las alarmas y Milko Bjelica, que la noche anterior había perdido la final de la Liga Adriática con el Estrella Roja ante el sorprendente Buducnost era una opción. Había dinero para acometer su costoso fichaje para un mes de competición y hubo contactos para ello.

Dicen, sin embargo, que las prisas son malas consejeras y en el club prefirieron pensárselo dos veces, tiempo en el que el cuadro aragonés no dudó en tirar de chequera y aceptar el 2x1, pues en el lote entró Ennis. Un pack de más calidad que el que llegó a San Pablo la anterior campaña con DeAndre Kane y Marelja. El Zaragoza antes había firmado a Xavi Rey y con ese trío de jugadores dio el paso definitivo para la salvación.

Cuando Bjelica llegó al Zaragoza el Betis estaba a un triunfo de los maños y quedaban seis jornadas por delante. Tras perder con el Gran Canaria, y antes del duelo crucial con el cuadro aragonés, el Betis fichó a un desconocido Gacesa pese a las dudas de algunos. En ese partido Bjelica anotó 18 puntos y capturó seis rebotes jugando más de 32 minutos. Gacesa, cero puntos y rebotes en 3.30 minutos. El Zaragoza ganó un partido más, en Málaga, con otros 15 puntos del serbio, si bien es cierto que Neal fue el héroe (37 puntos), una vez más ese día.

En números globales, Bjelica promedió 18 puntos, seis rebotes y dos asistencias en 32 minutos de juego en esos seis encuentros, mientras que Gacesa se quedó en seis minutos, un punto y 0,7 rebotes en cinco encuentros. El día y la noche.