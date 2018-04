Javier Carrasco: "El Gran Canaria se juega mucho, pero como nosotros no está jugándosela nadie"

El Betis Energía Plus ha fiado la dirección de la plantilla a Javier Carrasco, un hombre de la casa y segundo entrenador hasta la fecha de Óscar Quintana, destituido de su cargo después de tres dolorosas derrotas consecutivas. El nuevo técnico bético, quien ha comparecido esta mañana, dispone de seis jornadas para intentar enmendar la situación y sacar al equipo de los puestos de descenso. El próximo rival, el Gran Canaria de Luis Casimiro, el domingo en el Palacio de los Deportes de San Pablo.

Próximas jornadas: "Es un reto. La situación es la que es y llorar no sirve de nada. Si estamos aquí es por culpa de todos; la mía, el primero. Tenemos que revertir la situación con trabajo y con fe. Y tenemos nuestras opciones, claro que sí".

Cómo hacerlo: "Se trata de corregir cosas, ser más sólidos y jugar más en equipo. Esto sólo hay una forma de sacarlo, yendo todos a una, y dando lo mejor que tenemos".

El vestuario bético: "Hay compromiso al cien por cien. Aunque en la vida no salgan las cosas como quieres, no significa que no estés comprometido con la causa. Están dolidos y preocupados y sienten la responsabilidad".

Próximo rival, el Gran Canaria: "Ellos se juegan estar en el 'play off', pero nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Y más que nosotros no se está jugando nadie".

Quedan seis jornadas: "El tiempo es escaso. Creo que hay varios puntos en los que podemos intentar incidir para mejorar la defensa. Creo que, más que hacer muchos cambios, ahora tenemos que hacer las cosas lo mejor posible".

Nuevos refuerzos:"La dirección técnica siempre atiende el mercado para ver las posibilidades, pero a día de hoy no hay nada cerrado. Lo que tenemos en la plantilla tiene que se suficiente para sacar esto adelante. Hay que trabajar y hacer las cosas de modo distinto a lo que hemos hecho antes. Ponernos todos a una".