Lockett, una opción a la baja de Nachbar

Llegan curvas en esta recta final de liga para el Betis Energía Plus. En cinco jornadas y sin apenas margen de error se juega la permanencia (deportivamente, al menos) en la ACB, por lo que ya no deberían tener cabida jugadores de relleno y con escaso compromiso y actitud. Es el momento de que jueguen los mejores. De exprimirlos al máximo (en cuanto a minutos) porque la situación es extremadamente difícil tras once derrotas en los últimos doce partidos.

Nachbar se ha perdido por una lesión muscular los dos últimos compromisos ante el Bilbao, en casa, y el Real Madrid. Milosevic ha dado un paso adelante estadísticamente en el plano ofensivo (más de 16 puntos de promedio en ambos encuentros), pero cuando se tomaba un respiro en el banquillo la aportación de Marelja, a ambos lado de la pista, producía un bajón general en el equipo. Por ello una opción ante el Valencia el sábado podría ser que Lockett, un alero corpulento y muy físico, jugase puntualmente como ala-pívot si Nachbar finalmente se mantiene en el dique seco.

Marelja valoró -1 en el duelo ante el cuadro vasco y -2 la pasada jornada en la capital de España. Entre los dos partidos suma tres puntos (con 1/4 en tiros de dos puntos y 0/2 en triples) y en casi 17 minutos apenas capturó un rebote. En cinco envites que ha disputado no llega ni a un punto ni un rebote de media. El agujero es evidente. No en vano, en una rotación suya de dos o tres minutos el contrario es capaz de lograr un parcial que noquee al cuadro sevillano. Alejandro Martínez podría barajar la opción de que Lockett hiciese de cuatro como solución de emergencia. No sería descabellado, pues ya usó a Beirán (2,00 metros) en Tenerife como ala-pívot en momentos puntuales de algunos choques.

El rival, el Valencia, cuenta en esa posición con Oriola, Sikma y Will Thomas. Quizás este último sea el más corpulento, pero todos son jugadores que juegan mucho por fuera a los que Lockett podría defender, mientras que Stojanovski y Alfonso Sánchez podrían medirse en esos instantes con Sato, San Emeterio o incluso el ex cajista Sastre, pues no son aleros demasiado corpulentos ni de los que posteen mucho.

Lockett es el jugador del Betis que más minutos lleva disputados en la temporada y su promedio se acerca a los 30 minutos por encuentro. En varias ocasiones ha rondado los 35, por lo que no sería un problema para él redoblar esfuerzos. Otra posibilidad sería que Cate entrase en la convocatoria por Marelja, pero el rumano es más cinco y sufriría frente a rivales mucho más móviles y rápidos.