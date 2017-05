Nachbar, un capitán desaparecido..., y no en combate

A 16 segundos del final del partido en Vitoria Nachbar ponía en el marcador el 77-71. Acabó el partido (79-75) y después desapareció en combate. Durante la semana debió tener algún problema muscular porque en el siguiente choque que se antojaba decisivo para el Betis Energía Plus frente al Bilbao Básket ya no se vistió de corto. Sin su máximo anotador, el equipo hincó la rodilla a las primeras de cambio yéndose a los vestuarios con un sonrojante 23-45 al final de la primera parte.

Tampoco jugó, pese a que viajó, frente al Real Madrid. La idea era reservarlo para que no se rompiera y pudiese jugar los dos partidos en casa frente al Valencia y el Barcelona. Antes del choque con el cuadro taronja Alejandro Martínez afirmaba en la previa: "No queremos precipitarnos con él para que no se lesione para lo que resta de temporada. No queda nada del problema del sóleo. En la resonancia de control que se hizo no quedaban apenas restos del hematoma que tenía en el sóleo. Dependerá de sus sensaciones". Tampoco jugó. Cuestionado por el ala-pívot tras el choque, el entrenador afirmó: "Nachbar tiene que jugar contra el Barcelona sí o sí. Nos hacen falta su experiencia, sus puntos y el respeto que tiene de los árbitros".

Pero ante el Barça la semana pasada tampoco estuvo disponible. Un día antes del choque el club emitía una nota de prensa: "El Betis no podrá contar con su capitán, Boki Nachbar, en los dos próximos partidos de la Liga Endesa. La evolución que experimente el jugador determinará si llega a tiempo para los dos últimos compromisos frente al Andorra y el Unicaja".

De no tener "restos del hematoma en el sóleo" se pasó a una "microrrotura fibrilar" en dicha zona, según el parte oficial de la ACB. Sin jugar ni forzar.

Otros capitanes de galones en la pista sí murieron con las botas puestas. Bamforth la campaña pasada, sin ir más lejos. El escolta se perdió el choque de la jornada nueve por una elongación en el aductor de la pierna derecha y forzó la siguiente semana ante el Joventut en un choque importante por ser ante un teórico rival directo. El estadounidense, cojo, forzó la prórroga -se acabó ganando- con un triple (14 puntos en 25 minutos). El esfuerzo le costó perderse los dos siguientes choques por una rotura fibrilar en la misma zona, pero valió la pena.

Otro caso recordado es el de Calloway en la Final Four de la Eurocup. "Se tomó más pastillas ese día que en toda su carrera. Vi en directo cómo le infiltraban, incluso en el descanso de uno de los partidos, y el dolor que estaba padeciendo. Su compromiso está fuera de los límites normales", recordaba hace unos años Diego Ocampo a este periódico. A las molestias que arrastraba en la planta del pie derecho del choque de Dnipropetrovsk se unió una luxación en el hombro derecho sufrida ante la Benetton, pero el base quería estar en la final. Muchos lo vieron "llorar de dolor e impotencia", recordó el técnico.