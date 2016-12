Nachbar y el necesario despertar de la fuerza

Comprometido desde el verano con la causa, preocupado siempre por la difícil situación del club, Nachbar debía ser esta campaña, como la pasada, uno de los referentes anotadores del Betis Energía Plus. El capitán debía sostener el ataque del equipo junto con Stojanovski, la misión que compartía la pasada campaña con Bamforth, pero ni uno ni otro, por distintas circunstancias, están mostrando la regularidad necesaria y el conjunto verdiblanco lo está notando.

Muy aficionado a la saga Star Wars, pese a que sus números han bajado, el esloveno sigue siendo una de las referencias del cuadro sevillano. La marcha de Zoric pesó mucho sobre el veterano jugador. No por tener que asumir la responsabilidad, sino que sin un pívot al que darle el balón las defensas flotaban al interior de turno para centrarse en los exteriores. Para colmo, la mirilla no la tiene bien ajustada y en los últimos cinco encuentros apenas ha anotado cuatro triples de 16 intentos. Un 25% de efectividad lejos del 38% que promedia esta campaña, en buena parte gracias al acierto de las primeras jornadas, o del 39% del pasado curso.

De hecho, empezó la campaña como un tiro. Anotando 30 puntos ante el Estudiantes con 11/18 en tiros de campo. Hasta la sexta jornada mantuvo un buen nivel, con 5/10 en tiros de campo frente al Manresa, 7/12 (26 puntos), 3/10 con el Básket Zaragoza, 5/11 contra el Barcelona en el Palau y 5/10 frente al Obradoiro. Ese partido fue el último en el que superó la barrera de los 10 puntos anotados. Desde entonces su aportación, aunque mejoró en defensa, ha sido bastante baja y el agujero que deja en la posición de ala-pívot no es cubierto por Milosevic.

En Valencia firmó un pobre 3/11, en el duelo ante el Baskonia no vio aro tras el descanso, en Badalona anotó su primera y única canasta -un triple decisivo, eso sí- y ante el Fuenlabrada sumó los primeros de sus nueve puntos en la segunda parte, coincidiendo con la reacción de los de Tabak.

Algo parecido pasó la temporada pasada y no es algo que preocupa en lo individual, pese a que en lo colectivo sí que está afectando, no tanto por el rendimiento de Nachbar sino por la falta de un jugador que en su lugar pueda mitigar su bajón. Milosevic, estrella en Hungría, no ha dado el paso adelante esperado, por lo que no extraña que la pasada semana el técnico croata manifestase que no buscan a un base de manera expresa, sino "un jugador que sume". En este sentido, el campo de búsqueda se ha ampliado a la posición de ala-pívot, ya que Chery aceleró su recuperación y se encuentra incluso más cómodo con su nuevo rol de combo base-escolta.

En cualquier caso, el despertar de Nachbar se hace necesario en el conjunto que menos triples lanza de toda la ACB. Resulta curioso que sea así cuando se cuenta con buenos tiradores como el propio Nachbar, Stojanovski, Chery o el infrautilizado Marc García. "No son jugadores de tirar de tres puntos, sino que les gusta más lanzar desde más cerca, penetrando o en suspensión", explicó el entrenador balcánico.

El Betis Energía Plus, uno de los equipos que menos puntos logra de la Liga necesita que Nachbar, su máximo anotador el pasado año, vuelva; que sus números estén más cerca de los 15 puntos que de los 7,5 que promedia en los últimos seis duelos. La mitad. Quizá con ellos algún resultado no hubiese cambiado, como las debacles ante el UCAM Murcia y el Baskonia, pero duelos más igualados como el Valencia y, sobre todo, con el Fuenlabrada hubiesen tenido un final distinto. Lo que es seguro es que el equipo necesita la mejor versión del esloveno de vuelta lo antes posible. Lockett se está mostrando todavía muy irregular, a Mahalbasic lo penalizan mucho las faltas, Chery no es un anotador de referencia y Stojanovski aún no se siente líder en el vestuario. Que la fuerza despierte pronto en Nachbar.