Penitencia y muerte en Zaragoza

La salvación del Betis Energía Plus no es ya cosa de un milagro. Estaría a la altura ya de una épica bíblica del tamaño de abrir el Mar Rojo. La derrota en Zaragoza, en un partido que tuvo en sus manos, otra vez, deja al equipo sevillano a dos victorias más el average (empatado con el Tecnyconta pero el general es peor) a falta de cuatro jornadas, la próxima ante el Baskonia en casa y con la visita al Real Madrid por delante aún. Y de nuevo el encuentro se le escapó de sus manos. Un duelo en el que llegó a disponer de once puntos de renta y en el que se cayó en el segundo tiempo. Aun así tuvo opciones, pero aparecieron las manos engarrotados, primero de Schilb, que venía de hacer un 3+1 y creyó que otro melón podía entrar cuando podía buscar una opción mejor. Casi ni rozó el aro. Después Booker pudo mandar el partido a la prórroga, pero su triple, completamente solo, fue el peor que ha lanzado posiblemente en su carrera profesional mientras Neal, enfrente, no fallaba desde la personal para condenar a los sevillanos.

El conjunto verdiblanco se fue del encuentro en la segunda parte y le costó volver. Siete puntos de renta tuvieron los locales mientras Mikel Úriz sostenía a los suyos desde el triple, pero si te juegas la vida y ni Kelly ni Booker están por la labor de dar un paso adelante poco hay que hacer. Porque la solución no es ni Iván Cruz ni Gacesa. La solución, con la soga al cuello, es sacar dinero de donde sea, y el señor Ángel Haro, mandamás, tiene recursos, para hacer lo que hizo Zaragoza: firmar a un jugador como Milko Bjelica que volvió loco a los hispalenses mientras Neal despertaba. Seis puntos del escolta en el primer tiempo para acabar con 23. Detalles que marcan la diferencia entre querer pelear por la permanencia y dejar morir a un club, por más que hace un par de veranos lo salvara. ¿Para qué?

Todo lo bueno que hizo el Betis en la primera mitad, como rebajar el nivel de acierto desde el triple del rival o parar a Neal con un buen Alfonso Sánchez, se le olvidó tras el descanso. Y en el tramo final del partido, en el que evidentemente contar con Anosike y Golubovic bajo los aros cuando se juegan las papas es una rémora. Y no solo porque Xavi Rey (otro traído a golpe de talonario) se impusiera en la lucha bajo los tableros con la permisividad de los colegiados, sino por las canastas y canastas que dejaron de anotar en situaciones que otro pívot de calidad sabrán aprovechar.

Con las dos peores defensas de la liga frente a frente cualquier guión de partido es posible. Dependía de la inspiración de sus mejores hombres y de la gestión del miedo y los nervios. Y para lo primero tiró de inicio Javi Carrasco de Alfonso Sánchez. Lo primero que hizo el jiennense fue clavar un triple y después no separarse de Neal, que no se encontró cómodo con el bético como sombra.

Con Golubovic sufriendo en los cambios en defensa y sin sacar provecho de su envergadura, pronto entró Anosike para meter el culo. Ahora mete el cuerpo, empuja y se busca sus canastas, aunque cuando no las mete y sólo saca la falta lo cierto es que es una lotería. Con Schilb superando a Barreiro y el Tecnyconta fallón desde la línea de los 6,75 metros (1/7 en el primer cuarto), el Betis estaba cómodo, pese a que Milko Bjelica hacía mucho daño independientemente de quien estuviera delante- Kelly se quedaba siempre atrás en las transiciones, Gacesa le concedió dos 2+1 e Iván Cruz tampoco fue un problema para el montenegrino.

Y si los locales fallaban los triples, por ahí fue por donde el cuadro hispalense abrió una pequeña brecha. Nelson, Úriz por partida doble y el trabajo bajo los aros de Anosike colocaron un 19-30 esperanzador, pero, claro, cuando se viene de tirar a la basura 18 puntos de renta ante el Burgos o 12 frente al Gran Canaria eso no es ninguna garantía. Pep Cargol paró el choque y los suyos respondieron al 2-12 de parcial encajado con un 10-2 con Bjelica de auténtico faro en ataque.

Y es que en el Betis hay males que no cambian como las pérdidas producidas por errores propios (Anosike es especialista en ello), los rebotes ofensivos concedidos de los que se aprovechó Xavi Rey y la falta de sangre en jugadas determinas, como un rebote en ataque que Golubovic cazó sin saltar y que después resolvió con una 'mandarina' de cuidado o la defensa en el último ataque maño, en el que los jugadores permitieron penetrar a Ennis aun teniendo faltas por gastar como aquel día de Bilbao con Redivo. Con todo, pese a Bjelica y contar con un Booker poco activo, el Betis mandaba en el marcador (35-39).

Por poco tiempo. Al inicio del cuarto una técnica a Booker por un gesto a un árbitro tan innecesario como normal. Con lo que había en juego los árbitros sabían bien cómo pitar, sobre todo en comparación a una jugada en la que Xavi Rey cortó un contragolpe sin buscar el balón y no fue antideportiva. Todos los triples que no le entraron en la primera parte empezaron a sumar para el Zaragoza, con un Bellas al que los verdiblancos seguían flotando pese a que se había metido en el choque ya de lleno. Él y Neal, que con siete puntos seguidos le dio la vuelta al marcador (48-45). Los maños, venidos arriba, no pudieron romper el duelo gracias a un Mikel Úriz inspirados desde el triple (4/4). Con lo entonado que estuvo resulta extraño que no jugase más.

La igualdad ya fue la tónica del partido, con continuas alternativas en el marcador. Anosike se jugaba demasiados lanzamientos de tres o cuatro metros. Una moneda al aire que cuando salió cruz lo pagó el Betis y un triple de Ennis, el único que ha metido de ocho intentos en dos encuentros, puso el 77-74. Schilb le devolvió el golpe con un 3+1 y después Nelson se equivocó al meter la mano en la penetración de Neal ¿Dónde estaba Alfonso Sánchez? En el banquillo. Quedaban 33 segundos y Schilb se jugó un melón con un defensor encima que casi ni tocó aro. De héroe a villano, porque no hacía falta ese lanzamiento tan forzado. Cuando más falta hacía el Betis se olvidó de jugar con cabeza y lo hizo sólo con corazón. Neal volvió a sumar desde la personal y Booker pudo forzar la prórroga, tirando solo, con Bellas por los suelos enganchado en el bloqueo, pero al norteamericano se le encogió la mano y su lanzamiento puso al Betis en la puerta de salida de la ACB. Próxima parada, la LEB Oro.

Ficha técnica:

81 - Tecnyconta Zaragoza (17+18+27+19): Bellas (13), Neal (24), Barreiro (3), Bjelica (18), Xavi Rey (4) -cinco inicial- Stoll (6), Triguero (-), Dragovic (-), De Jong (-), Ennis (13) y Blums (-).

78 - Real Betis Energía Plus (18+21+26+13): Booker (5), Alfonso Sánchez (5), Schilb (15), Kelly (5), Golubovic (8) -cinco inicial- Anosike (12), Nelson (7), Cruz (-), Mikel Uriz (16), Gacesa (-) y Franch (5).

Árbitros: Conde, Castillo y Rial. No hubo exclusiones por personales.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.500 espectadores.