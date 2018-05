Porfi Fisac, de nuevo en la cartera bética

A falta de una jornada para la conclusión de la Liga Endesa, que se disputará el jueves en horario unificado (20:30), los rectores del Betis Energía Plus han comenzado a moverse pensando en la próxima temporada. Después de la segunda debacle seguida, con dos descensos deportivos consecutivos -otro hito más en dos campañas en las que se han registrado récord negativo tras récord negativo-, en la planta de gestión del pabellón San Pablo está retomando planes antiguos. Es el caso de Porfi Fisac, actual técnico del Gipuzkoa, que ya ha dejado entrever que no continuará en San Sebastián.

Fisac, en efecto, no seguirá en el Gipuzkoa. Y en el Betis Energía Plus han vuelto a ponerse en contacto con el entrenador segoviano, como ya hicieron el verano pasado. Aquellas conversaciones, materializadas en una reunión en Sevilla con Ángel Haro, no fructificaron en un contrato, pero la entidad verdiblanca pretende ahora volver a la carga con la firme intención de que Fisac sea el pilar del nuevo proyecto que, salvo giro del destino, comenzará a armarse desde la LEB Oro, segunda categoría nacional.

La labor realizada en el Gipuzkoa por el entrenador castellano, siendo el equipo un recién ascendido, no ha hecho sino confirmar su capacidad para conducir un plan de baloncesto viable y sin excecivos gastos en la máxima categoría. Pero no es sólo eso. Su caché profesional se completa con luces en todas las categorías en las ha entrenado. En el palmarés de Fisac constan tres campeonatos en la LEB Oro con tres equipos: con el Gipuzkoa en la temporada 05-06, con el Valladolid en la 08-09 y de nuevo con el Gipuzkoa en la 16-17.

Aunque le resta una temporada de contrato con el club guipuzcoano, el preparador lleva semanas avisando de un cierto cansancio causado por cuestiones personales. La última vez que lo apuntó fue en la rueda de prensa previa al choque del domingo contra el Joventut: "Es un problema de cansancio después de todo lo que hecho en estos años, no hay otro problema, ni con mis ayudantes ni con nadie", afirmó Fisac, quien no tuvo reparos en destacar que, en todo caso, quiere seguir entrenando "en la EBA, en la ACB o en cualquier otro sitio", remató.

Y, aunque escuchará las ofertas que puedan ofrecerle desde otros clubes de la ACB, Fisac no es un hombre que anteponga la cuestión económica sobre todas las cosas, según aseguran fuentes de su entorno. Por eso su figura se convierte en una pieza deseada en la entidad bética, que estudia cederle amplios poderes a Fisac a la hora de configurar un proyecto deportivo solvente y sensato, justo lo contrario de cómo se ha obrado en estas dos campañas en San Pablo.er a la máxima categoría.