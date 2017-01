Radicevic, lanzado y sin distracciones

Después de una temporada, la pasada, prácticamente sin minutos a causa de una larga convalecencia, Nikola Radicevic está finalmente encontrando el cénit de su juego. Pero el caso es que aún no se le adivina tal cima. El base serbio, uno de esos productos foráneos de la cantera de San Pablo (el de Porzingis es el ejemplo más notorio en la historia reciente), va a más en la competición. Está lanzado.

En el encuentro del pasado domingo frente al Manresa, el uno verdiblanco cuajó uno de sus mejores partidos como jugador verdiblanco. El segundo mejor, siendo precisos, si la vara de medir es la valoración oficial que ofrecen las estadísticas de la ACB. Con un registro de 20 unidades, Radicevic mejoró lo realizado en las 18 jornadas disputadas en la presente campaña. En retrospectiva, la valoración sumada en el Nou Congost manresano significó la segunda más alta desde su debut en España: en la temporada 2014-15, el base cajista consiguió 21 de valoración frente al Bilbao (jornada 21) y 20 una jornada anterior contra el Cai Zaragoza.

Para Zan Tabak, entrenador bético, Radicevic se ha convertido en uno de sus imprescindibles. Como muestra, las 10 titularidades que acumula en los 13 encuentros que ha disputado (se perdió por lesión cinco partidos en el primer tramo liguero, desde la cuarta hasta la octava cita). Y, además de lo que aporta en la cancha en el aspecto de liderazgo, el base verdiblanco está erigiéndose como uno de los puntales ofensivos del equipo, sustituyendo la figura de un Bostjan Nachbar desfigurado en los últimos compromisos. El creciente paso adelante del jugador nacido en Cacak se traduce en su recuento anotador: si contra el Bilbao Básket, en la jornada 15, logró su máximo encestador (20 puntos), frente al Manresa volvió a batir su pico histórico de cara a la canasta: 21 unidades para elevar a 10 su promedio en la campaña.

Dada la notable progresión del jugador, el aficionado cajista se pregunta, con la finalización del contrato prevista para junio del año corriente, si el club le ha propuesto ya una renovación firme. Pues bien, el director deportivo del Betis Energía Plus, Berni Rodríguez, dejó entender ayer que, salvo alguna toma de contacto superficial, no existe ni propuesta del club ni, por tanto, respuesta del base. "No hemos hablado en profundidad. Hicimos una primera aproximación, pero poco más. El contacto ha sido liviano. La idea es que ni él ni nosotros nos descentremos de lo verdaderamente importante", señaló Berni a Radio Marca. "Cuando llegue el momento, nos sentaremos con él y con el resto de jugadores", añadió.

Sobre si es optimista ante la permanezca una campaña más del jugador, el director deportivo se limitó a decir que "estaba muy feliz", pero que tal factor "no será el más importante". "Es un profesional", indicó.