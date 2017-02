Reactivada la búsqueda de un base

En una liga tan igualada en la zona baja se va al día. Los planes cambian y lo que hoy es blanco mañana es negro. La racha de cuatro triunfos en cinco partidos coincidiendo con la llegada de Mahalbasic rebajó el nivel de necesidad del Betis Energía Plus de reforzarse, pero las últimas cinco derrotas seguidas y la evidencia de que Chery no está capacitado para llevar la manija del cuadro verdiblanco han hecho que el club vuelva a sondear activamente el mercado en busca de un base.

El perfil está claro. Hace falta un director de juego que mueva al equipo y con la veteranía y jerarquía necesarias que eviten derrotas como la encajada en Zaragoza, en un partido que hasta el último cuarto tenían dominado los de Zan Tabak, o el del Estudiantes, tirado también en los instantes finales. El mercado se reduce al no poder incorporar ya a ningún jugador que tenga un contrato garantizado este año en la ACB. Hay que mirar fuera y apostar por alguien que no sea extracomunitario, ya que las plazas están ocupadas por Lockett y Chery y no es la idea de la entidad cortar a ninguno. El técnico bético, además, añade una muesca más al perfil deseado, ya que apuesta por un hombre que conozca la ACB, sobre todo en una posición tan determinante como la de base.

Con todos esos condicionantes, la dirección deportiva que dirige Berni Rodríguez contactó con un viejo conocido: Ben Woodside, pero por una causa u otra no hubo acuerdo. El estadounidense, con pasaporte georgiano, tuvo una participación destacada en el equipo en la campaña 2014-2015, en la que llegó iniciado ya el curso ante los carencias que mostraba Thames en el puesto. Al final de la temporada, y ante las dudas de la viabilidad de la entidad, Woodside no esperó y aceptó una suculenta oferta de Turquía y el pasado verano se enroló en las filas del Breakers neozelandés de la mano de su ex compañero en la capital hispalense Kirk Penney.

En noviembre tuvo una grave lesión en las fascia plantar y a principios de enero fue cortado por su equipo y regresó a su casa. Para principios de febrero se estimaba que estuviese ya recuperado y de ahí que el Betis Energía Plus, que conserva sus derechos en la ACB al incluirlo en su día en el derecho a tanteo, pensara en él. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y el conjunto sevillano sigue a la búsqueda de un base que refuerce la plantilla y le permita tener un final de liga más o menos tranquilo.

La salida y el posterior fichaje de Zoric por la Cibona así como la llegada de Balvin (sobre quien también se tenían los derechos en España) al Estudiantes han permitido al club ingresar un dinero extra, aunque el fichaje de Mahalbasic supuso también un importante gasto. La idea era no invertir el dinero pensando ya en el próximo curso, siempre que la zona baja no apretase, pero las cinco derrotas seguidas han complicado la situación y de nuevo se ha reactivado la búsqueda de un base.