Rigo: "Sea en Sevilla o no, lo que necesito es jugar"

Tomeu Rigo descansa ya en Palma. Llegó el lunes de madrugada a su casa con el agridulce sabor que le dejó el Europeo sub 20 de Grecia, en el que acabó en cuarto lugar con España.

El escolta tuvo más protagonismo en la fase previa y hasta cuartos de final, en los que jugó más de 15 minutos por encuentro, pero en semifinales (Grecia) y en la lucha por el bronce (Francia) contó menos para Ibón Navarro. "Al principio tuve más participación, pero en los últimos encuentros, al empezar perdiendo, hubieron menos rotaciones. En lo personal, pese a que no logramos medalla, estoy contento. Cumplí con mi rol. El técnico quería que cambiase el ritmo de los partidos desde la defensa y aportara soluciones en ataque, además de ayudar a los bases", explica el mallorquín, quien tenía una opción automática para renovar por el Betis Energía Plus por dos años más que no fue ejecutada por el club, como otras (Triguero, por ejemplo), por la indefinición que había en la situación deportiva.

Ahora en LEB Oro el canterano cajista podría ser un jugador importante en la plantilla verdiblanca, en la que al final se quedó sin sitio con las incorporaciones de Kane o DeVries.

Ahora descansará unos días antes de mirar al futuro. "Para la próxima temporada tenía claro que mi futuro debía pasar por la LEB Oro, porque llevo dos años jugando muy poco. Me gustaría que fuera en Sevilla, pero necesito competir. En los entrenamientos uno mejora, no es lo mismo que acumular partidos en las piernas", afirma Rigo, que trabajará en Mallorca junto a su hermano, preparador físico, a la espera de una llamada desde Sevilla o desde otro punto con el objetivo de jugar.