Ryan Kelly, todo un ex NBA de camino a Sevilla

El Betis Energía Plus fichó al ex NBA Ryan Kelly para completar el juego interior. El ala-pívot estadounidense (2,11 metros) será el recambio de Brown, cortado al no superar el reconocimiento médico, para apuntalar la plantilla cara al próximo curso.

Formado en la Universidad de Duke, con la que fue campeón de la NCAA en 2010, dio el salto a la NBA en la 2013-2014 con los Lakers, con los que jugó tres campañas promediando en la primera de ellas más de ocho puntos por partido y casi cuatro rebotes. Fue bajando su aportación a medida que fue jugando menos partidos y en la 2016-2017 firmó por los Hawks, participando sólo en nueve encuentros.

Es por ello por lo que quiere probar en Europa y tener más protagonismo y el Betis se ha adelantado a otros clubes interesados en él y acompañará a Iván Cruz, Anosike y Samuels en el juego interior, si bien destaca también por su buen tiro exterior.