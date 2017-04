Como Santa Rita, pero sin dar

Vaya por delante que el Betis Energía Plus es penúltimo por los deméritos deportivos propios. "Estamos donde estamos por nosotros", apuntaba el lunes Berni Rodríguez, director deportivo, y Alejandro Martínez señalaba tras perder con el Valencia que "no se puede culpar a nadie que no sean nuestros jugadores de la derrota; los árbitros pitan lo que ven". Sin embargo, el club ha elevado ya diversas protestas formales y el sábado de nuevo mostró sus quejas a la ACB.

Un dato sustenta esta protesta en concreto. En tiros de campo, por ejemplo, el cuadro verdiblanco superó al taronja por 73-64. La clave del partido estuvo en los puntos desde la personal: 12/14 para los locales por 24/26 para los visitantes. Es decir, 12 puntos más (en las estadísticas los sevillanos cometieron 26 faltas y su rival 21), que marcaron las diferencias (85-90 fue el marcador final).

Y no es algo que sea puntual. En encuentros clave la situación se repitió. Especialmente sangrante en este sentido fue el choque en Zaragoza, hoy un rival directo por la permanencia, en el que a los verdiblancos los colegiados les señalaron 13 faltas más en contra (21-34). Ello se tradujo en 33 puntos desde el tiro libre para los maños (33/37) por sólo 16 del equipo hispalense (16/17) que tuvieron una trascendencia vital (69-83 en tiros de campos) en el resultado final (102-99). Es más, en el último cuarto, en el que el Zaragoza llegó a remontar 14 puntos de desventaja al conjunto que entonces dirigía Zan Tabak, le pitaron 11 personales en contra y apenas cinco a favor. Dentro de los últimos cinco minutos del choque, a los que se entró con 84-89, los jugadores del plantel aragonés fueron en seis ocasiones a la línea de personal por sólo una los béticos.

"Llevo muchos años en España y pensaba que atacar públicamente a la ACB y al estamento arbitral no funcionaba. Pero ha habido una diferencia de 20 tiros libres a favor del Tecnyconta, me parece una vergüenza. No por ese dato, sino porque atacar públicamente a los árbitros da resultado. Me parece increíble", dijo tras el choque el técnico balcánico, ya que apenas unos días antes del partido Salva Guardia, director técnico del Básket Zaragoza, anunció en rueda de prensa que el club "elevó una protesta a la ACB por cuestiones arbitrales que nos afectan". "No es la primera vez que creemos que esas decisiones nos han perjudicado en los finales ajustados. Ya sucedió en Badalona, Vitoria, Gran Canaria y Bilbao", aseguró públicamente.

En la siguiente jornada, en casa con Estudiantes, los árbitros no hicieron como Santa Rita y lo que quitaron en Zaragoza tampoco lo dieron en ese partido. El cuadro colegial de nuevo lanzó el doble de tiros libres: 14 el Betis y 28 el conjunto madrileño por las siete faltas más (26-19) que señalaron en contra de los béticos.

Son tres ejemplos, pero hay más. La entidad sevillana también se sintió perjudicada y elevó una protesta tras la derrota en casa ante el Fuenlabrada en la jornada 13. Algo vería la ACB cuando Anna Cardús no ha vuelto a dirigir un encuentro del Betis Energía Plus. Otro choque por el que se quejaron en el club sevillano fue el disputado en Manresa y otros, sobre todo en San Pablo, en los que se considera que el criterio arbitral no fue el mismo. Por ejemplo, llama la atención las pocas faltas que recibe Mahalbasic (no llega a un promedio de cuatro por encuentro), un jugador al que le hacen continuos dos contra uno y hasta tres contra uno. En el último partido un codazo de Dubljevic en su cara acabó siendo personal del austriaco.

Encuentro técnico. Alejandro Martínez presenció la sesión de entrenamiento del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y saludó a su homólogo en el banquillo del equipo de fútbol, Víctor Sánchez del Amo, con quien departió en una amena charla. El técnico barcelonés saludó igualmente al staff técnico y al secretario técnico, Alexis Trujillo, así como a jugadores como Bruno o Joaquín.