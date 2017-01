Sevilla, llave para Balvin

Ondrej Balvin no está teniendo en Múnich todo el protagonismo que esperaba. Dejó la ciudad hispalense tras cinco temporadas para dar un paso adelante en su carrera y en el Bayern ha retrocedido varios al tener un papel casi residual en el equipo. El cuadro alemán hizo oficial el fichaje de Maik Zirbes, quien ocupará la plaza del checo, que no ha contado con la confianza de Sasha Djordjevic, de manera que ahora le busca salida al ex cajista.

Hay varios conjuntos de la ACB interesados en su llegada, pero es el club sevillano, que lo inscribió en el derecho a tanteo el pasado verano, el que tiene sus derechos en la Liga Endesa y no está dispuestos a perderlos de manera gratuita. De hecho, el Betis ya tanteó la opción de repescarlo cuando Zoric decidió marcharse, pero entonces el Bayern no contempló esa posibilidad. Ahora con Mahalbasic en la plantilla no tendría sitio, ya que el club debería rescindir el contrato a otro jugador -no está la economía para tirar el dinero- y Balvin y su equipo, con el que firmó por dos campañas, quieren un destino en el que tenga protagonismo y no comparta excesivos minutos.

De esta forma, para que el Básket Zaragoza o el Estudiantes, que parecen interesados en el jugador, puedan hacerse con sus servicios la llave la tiene el Betis. O pagan para hacerse con sus derechos o el Bayern lo cede al Betis, que a su vez lo cedería de nuevo en un movimiento casi de ingeniería a otro equipo, asegurándose así sus derechos futuros. Eso sí, previo pago en la operación.

Otra posibilidad que plantea la entidad hispalense es la cesión de Balvin por un año y medio, de manera que esta campaña sí la jugaría en otro conjunto y la que viene vestiría ya de verdiblanco. El Bayern, sin embargo, no contempla de momento esta opción y prefiere que el pívot vuelva a su disciplina e 30 de junio, a expensas de lo que pueda pasar en su plantilla en el futuro, aunque de seguir Djordjevic lo lógico es pensar que tampoco tendría sitio.

El Bayern disputó anoche la cuarta jornada del Top 16 de la Eurocup ya sin la presencia en el equipo de Balvin. En la segunda competición continental el pívot checo promediaba, en 11 partidos, 3,4 puntos, 1,9 rebotes y 4,5 de valoración en menos de ocho minutos de promedio. En el campeonato alemán (BBL) sus números son levemente mejores, pero lejos de lo que demostró el pasado curso en Sevilla: 5,3 puntos, 1,9 rebotes y 6,9 de valoración en algo más de nueve minutos de media. En cualquier caso, Balvin saldrá del Bayern y que retorne a España dependerá del rédito que consiga el Betis Energía Plus por un jugador al que formó durante cinco años.