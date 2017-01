Stojanovski y la marca de la docena

Contratado el pasado verano con la idea de sustituir el papel de tirador de Bamforth, Vojdan Stojanovski está cumpliendo a la demanda del plantel. El escolta macedonio pertenece a esa vieja escuela baloncestística que huye de las alharacas y los humos del espectáculo a toda costa en la que se ha convertido el deporte. No es un jugador Stojanovski dado a protagonizar jugadas vistosas, hacer aspavientos o ser autor de ademanes fuera de tono. Todo lo contrario. La labor de Stojanovski suele ser oscura, pero incansable; pasa desapercibido, pero nunca falta en su hoja de servicio no sólo una labor de equipo digna de reseña sino una notable aportación en el capítulo anotador, que no suele bajar de la docena.

Es más, tras un análisis de las estadísticas en sus tres temporadas en la ACB, llama la atención cómo el jugador ha repetido promedio anotador: 12 puntos. El dos bético es un verdadero especialista de la docena. 12 puntos es la media registrada por el macedonio en las 15 jornadas disputadas en la presente temporada, 12 puntos presentó como cociente de toda la temporada 2015-16, como jugador del Andorra, y 12 puntos fueron sus registros medios en las 13 jornadas con la que se estrenó como escolta andorrano en la mitad del año que jugó en la campaña anterior, la 2014-15.

La regularidad del jugador verdiblanco es de una frecuencia inusitada. Y tal rasgo no se limita únicamente al apartado anotador, sino que se extiende al resto de apartados estadísticos. Ejemplos son la media de minutos jugados (24 en su primer año, 25 en el segundo y 24 en el curso corriente), el número de rebotes (tres en las tres campañas), el promedio de balones robados (uno igualmente en los tres periodos), así como la valoración: nueve, 11 y 11, respectivamente.

Todo entrenador busca jugadores como Stojanovski, cuyas contrataciones aseguran prácticamente unos números determinados. Además de lo anterior, cabe referir asimismo sus porcentajes de tiro: anota la mitad de los tiros de dos que intenta (tres de seis en las tres campañas), un tercio desde la línea de 6,75 (uno de tres ha promediado por encuentro esta temporada y la anterior) y un pleno en los tiros libres en el curso actual y en el de su llegada.

Asombra pues la precisión de un Stojanovski atado a la mágica cifra de la docena, de cuyo idilio habla un dato curioso: los 12 puntos que anotó en su debut en la ACB (un Andorra-Guipúzcoa del 7 de febrero de 2015) son los mismos 12 puntos que sumó contra el Bilbao el viernes. Es el círculo en el que anda implicado el macedonio.