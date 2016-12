Tabak: "Ahora podemos y debemos intentar plantar cara a cualquiera"

El técnico del Real Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, aseguró ante el partido de este viernes en la cancha del RETAbet Bilbao Basket que su equipo ahora está "bien", una vez superados sus problemas con las bajas, por lo que pueden y deben "intentar plantar cara a cualquier rival". "Veo claramente una mejora del equipo que está conectada con la llegada de (Rasid) Mahalbasic -pívot esloveno con pasaporte austríaco- y con tener a todos los efectivos. Antes de tener problemas con las bajas competimos bien", destacó Tabak, para quien ahora es el momento de plantear batalla a cualquier adversario.

En unas declaraciones facilitadas por el club, el entrenador del conjunto verdiblanco advirtió, no obstante, que el RETAbet Bilbao "es un equipo que tiene un calendario apretado" y que "últimamente en cuanto a resultados no lo ha hecho como al principio de liga". Para el técnico croata del Betis Energía Plus, su plantel necesita concentrarse en sí mismo, "en la ejecución en ataque y defensa, e intentar buscar la manera de seguir sumando" para acercarse a su "objetivo".

Explicó que el juego de los bilbaínos es "muy concentrado, se sabe lo que buscan y a qué jugadores buscan", además de que "en el banquillo tienen jugadores buenos, que ayudan mucho". Tabak confió en que su equipo no se deje llevar por la euforia tras su reciente victoria contra el Real Madrid y por ello abogó por "cortar el ambiente festivo" que pueda haber por ello, por mantener la concentración y tomarse "el partido lo más serio posible". "Será clave, primero, olvidarnos del Real Madrid y, segundo, que ellos tienen un día menos para descansar. Hay que aprovechar este hecho", subrayó el croata, para quien hasta que el Real Betis no alcance las doce victorias, no sentirá que tienen "aire".

Añadió que esto es algo que tratará "de transmitírselo a los jugadores" porque lo que pretende es "ganar doce partidos" e intenta "buscar maneras" de adaptarse "al perfil" que tiene su equipo "para que cumpla el objetivo".

Sobre la junta general de accionistas del Real Betis Balompié, que este viernes que debatirá la adquisición del equipo de baloncesto, afirmó que no puede "entrar en detalles", pero tiene "claro que Sevilla se merece básquet de elite y estaría muy bien si pudiera contar con un nombre tan grande como el del Real Betis Balompié".